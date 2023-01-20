Войти
РИА Новости

Офис Зеленского считает, что Запад не будет против удара по Крымскому мосту

235
0
0
Первый этап восстановительных работ на Крымском мосту
Первый этап восстановительных работ на Крымском мосту.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Запад позволит Украине ударить по Крымскому мосту

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью латвийскому новостному порталу Delfi, что изменение настроений на Западе позволит Украине вести более агрессивные действия по отношению к России и делает возможным удар по Крымскому мосту.

По его словам, нанести удар по Крымскому мосту "можно будет позже", не сейчас, поскольку к западным партнерам приходит понимание, что "Украина имеет полное военное право наносить удары по любым оккупированным территориям, включая Крым".

"В начале, середине войны, когда мы говорили, что могут быть удары по Крымскому полуострову в целом, были очень панические настроения среди наших партнеров. Они говорили: как это, давайте без этого", — сказал Подоляк.

"Есть несколько нюансов, которые уходят постепенно в прошлое, но надо с ними работать", — добавил советник главы офиса Зеленского. При этом он заявил, что "нанесение ударов по российской территории мы не приветствуем, мы и не наносим удары". Также Подоляк отметил, что для Москвы у Киева "сюрпризы, конечно, есть", но говорить о них он пока не будет.

Газета The New York Times сообщила ранее со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для ударов по территории Крыма — угроза контролю России над полуостровом, по мнению Вашингтона, усилит позицию Украины в будущих переговорах.

Российские войска уничтожат любое оружие, которое американцы и их союзники поставляют на Украину, и не оставят без ответа удары по своей территории, включая Крым, заявил посол России в США Анатолий Антонов, добавив, что накачка Украины оружием приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения.

После теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы, ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре — по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
22.08.2022
«Такой ракеты ни у кого еще нет»: Шойгу рассказал о достоинствах гиперзвукового «Кинжала»
18.02.2022
Минобороны РФ: Наши войска пришли на учения в Беларусь и уйдут оттуда по плану
26.10.2020
ССО ВС РФ – взгляд со стороны
17.08.2020
Охранные грамоты для инновационных военных разработок
16.11.2016
Оккупация за 90 миллионов
15.11.2016
Русский "Медведь": от Сталина до Трампа
18.09.2014
Ядерная угроза исходит от Гелетея
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 07:15
  • 142
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 20.01 06:29
  • 135
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 20.01 06:15
  • 42322
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.01 17:49
  • 15
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 19.01 17:48
  • 1
Полковник ВВС США в отставке предложил Украине решить проблему с авиацией путём аренды истребителей у частных компаний
  • 19.01 17:20
  • 5
Новые дивизии, усиление флота и РВСН. Как будут укреплять оборону России
  • 19.01 17:16
  • 4
"Калашников" сообщил о передаче Минобороны партии новых 9-мм пистолетов 6П72 "Удав"
  • 19.01 17:10
  • 0
Немного о том, как киевский режим решил взяться за венгров в Закарпатье
  • 19.01 17:08
  • 1
Лавров заявил, что мировой экономический кризис вызревал задолго до начала СВО
  • 19.01 16:40
  • 1
Пашинян обсудил со спецпредставителем НАТО обстановку в регионе
  • 19.01 16:36
  • 1
Почему всеобщие военные сборы не помогут армии России
  • 19.01 14:17
  • 2
Политолог: наша армия после реформ 15-летней давности была "перезаточена"
  • 19.01 12:03
  • 0
Германия отправит в Украину танки немецкого производства, если Соединенные Штаты согласятся сделать то же самое
  • 19.01 08:06
  • 2338
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.01 05:42
  • 1
В США оценили российский Ми-28НМ с новой ракетой