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РИА Новости

Лавров: Москва поддерживает идею о конференции по евразийской безопасности

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД России

Лавров заявил о поддержке идеи Минска о проведении конференции по евразийской безопасности

МИНСК , 19 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва полностью поддерживает предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении международной конференции высокого уровня по евразийской безопасности в этом году.

"Со своей стороны мы выразили полную поддержку инициативе президента Лукашенко о проведении под эгидой ОДКБ в текущем году международной конференции высокого уровня по евразийской безопасности с приглашением представителей ООН, ШОС, СНГ и других дружественных объединений и государств", - сказал он в ходе пресс-конференции в беларусской столице.

Каких-либо деталей к сказанному министр не привел.

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