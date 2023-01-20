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РИА Новости

"Это уже шизофрения". Политолог о Мюнхенской конференции без России

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Мюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Представителей РФ не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Почему из-за этого мероприятие лишается смысла, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев.

На Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая должна состояться 17-18 февраля, представители России не приглашены, сообщил председатель форума Кристоф Хойсген агентству Reuters.

В эфире радио Sputnik научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев отметил, что это решение разрушает основы самой конференции.

"Сужая идеологическую основу, приглашая только тех, кого хочется слушать, они тем самым подрывают свою конференцию. Как говорила Елизавета Английская: "Мне не нужен министр, который со мной соглашается, зеркало у меня уже есть". Здесь то же самое. Если приглашать только своих, исчезнет смысл конференции. Конференция – это разговор, который должен привести к договору. В широком смысле, не обязательно в юридическом. А если вы слышите только себя, то какое взаимопонимание, с кем? С собой? Так удобно, но это уже шизофрения. Таким способом решить проблемы с внешним миром нельзя", – сказал Дмитрий Журавлев.

Коллективный Запад не собирается договариваться с Россией, уверен он. Политолог напомнил о речи, которую президент РФ Владимир Путин произнес на Мюнхенской конференции в 2007 году. В ходе своего выступления российский лидер, в частности, подверг критике идею однополярного мира, осудил применение странами Запада военной силы в обход Устава ООН и назвал расширение НАТО на восток "провоцирующим фактором".

"Как они (западные государства, – ред.) тогда отреагировали, что сказал один крупный немецкий политик? "Победители с побежденными договоров не заключают". Тогда Путин на конференции сказал простую вещь: мы хотим дружбы с Западом, но мы хотим, чтобы Запад учитывал наши интересы. Не более того. Они страшно обиделись. Какая дружба, вы о чем? Мы вас победили, вы должны выполнять наши приказы. Они в этой логике остаются и сейчас. В чем "зло" России? В том, что она побеждаться не хочет. <…> Договариваться, учитывать наше мнение, они не собираются", – считает Дмитрий Журавлев.
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