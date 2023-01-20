Споры вокруг танков показали настоящее отношение Запада к Украине

The Telegraph: споры вокруг танков указывают на спад энтузиазма помогать Киеву на Западе

Предположение о том, что Западу не хватит решимости поддерживать Украину, было верным, пишет обозреватель The Telegraph Кон Кафлин. Несмотря на первоначальную реакцию, энтузиазм идет на убыль. Споры насчет танков – яркое тому доказательство.

Пока союзники по НАТО ссорятся из-за танков, российский лидер восстанавливает свои международные альянсы.

Кон Кафлин (Con Coughlin)

Когда в феврале прошлого года Владимир Путин начинал специальную военную операцию на Украине, он рассчитывал главным образом на то, что западные державы слишком разобщены и не склонны идти на конфликт, чтобы оказать сколько-нибудь значимое сопротивление действиям России.

После провального вывода войск из Афганистана в 2021 году, когда администрация Байдена, по сути, отбросила целую страну в темную эпоху правления Талибана*, у Путина были все основания полагать, что западные державы больше не в состоянии проявлять решимость и противостоять тираническим режимам.

Именно поэтому всеобщая демонстрация поддержки, которую Украина получила от Запада, – в первую очередь поставки современных вооружений, – застала Путина врасплох.

И все же, учитывая, что конфликт продолжается, умозаключение российского лидера о том, что западным политикам не хватает решимости по-прежнему оказывать поддержку Украине, возможно, в конечном счете не так уж далеко от истины.

В Соединенных Штатах, чья военная поддержка сыграла решающую роль в успехе украинских военных на поле боя, появляются тревожные признаки того, что энтузиазм идет на убыль, особенно теперь, когда республиканцы получили контроль над палатой представителей. Влиятельная фракция республиканцев поставила под сомнение политику администрации Байдена в отношении Украины, которая фактически получила "карт-бланш". Это может привести к тому, что в дальнейшем конгресс ограничит военную помощь Киеву.

В ходе визита в Вашингтон на этой неделе министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли (James Cleverly) намеревался убедить Соединенные Штаты двигаться "дальше и быстрее" в вопросе оказания поддержки Украине, а не пытаться сократить свои убытки. Министр приехал в США после того, как британское правительство приняло решение об отправке Киеву 14 танков Challenger II, что, хотя и продемонстрирует решительный настрой Великобритании, все же вряд ли окажет существенное влияние на ход конфликта.

Отправка танков Challenger II представляет собой не только попытку обеспечить Украину тяжелой бронетехникой – это первый эпизод, когда страна-член НАТО предоставляет основные боевые танки, – но и попытку побудить других союзников сделать то же самое.

Соединенные Штаты уже внесли свой вклад, предоставив 50 боевых бронированных машин Bradley, однако они не стали отправлять танки M1 Abrams – основные боевые танки сухопутных войск и корпуса морской пехоты США –из-за опасений Пентагона касательно возможной утери секретных технологий.

Вашингтон предпочел бы, чтобы такую военную технику Украине предоставляли его европейские союзники, и Польша уже встала в авангарде инициативы по обеспечению Киева танками Leopard 2 немецкого производства. Однако пока эти усилия наталкиваются на нежелание канцлера Германии Олафа Шольца одобрить отправку техники. Берлин заявляет, что он сделает это только в том случае, если Вашингтон согласится сначала отправить на Украину собственные танки Abrams.

Эта тема, скорее всего, станет одной из главных на завтрашней встрече представителей министерств обороны Украины и западных стран, которая пройдет в Германии и на которой будет обсуждаться вопрос о дальнейших поставках оружия. Британский министр обороны Бен Уоллес поддерживает своих коллег из Польши и стран Балтии в вопросе необходимости оказать давление на Германию, чтобы та одобрила эту договоренность.

Колебания западных стран в вопросе отправки Киеву оружия, которое требуется ему, чтобы получить превосходство на поле боя, основаны на страхе перед дальнейшей эскалацией в отношениях с Москвой. Однако эти тревоги не обоснованы, потому что заявления Путина касательно ядерного оружия в действительности оказываются всего лишь пустыми угрозами.

Тем не менее, недостойные споры между союзниками Киева по поводу калибра оружия, которое они готовы поставлять Украине, безусловно, помогут улучшить настроение Путина и укрепят его убежденность в том, что западному альянсу всегда будет трудно сохранять единый фронт.

Более того, эти споры разворачиваются как раз в тот момент, когда украинцы, сумевшие одержать ряд важных побед к концу прошлого года, сталкиваются с серьезными трудностями, пытаясь отбить новое наступление российских сил и бойцов "Вагнера" под Артемовском. Если Украина хочет победить в этих сражениях, ей необходима соответствующая военная техника.

Любой намек на ослабление военной поддержки, которую Запад оказывает Украине, укрепит Путина в мысли о том, что в конце концов ему удастся достичь главной цели. Кроме того, российский лидер черпает силы в той молчаливой поддержке, которую он получает из других регионов мира – от стран, которые не разделяют убежденность Запада в том, что поражение России укрепит глобальную безопасность.

Решение Южной Африки провести военно-морские учения с участием российских и китайских военных кораблей, которые должны состояться через год после начала российской спецоперации на Украине, показывает, что есть много стран, которые не считают Россию государством-изгоем и стремятся развивать связи с Москвой. Между тем президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который ранее обвинил президента Украины Владимира Зеленского в разжигании конфликта, стал одним из тех международных лидеров, которые призвали Москву и Киев "найти точки соприкосновения, чтобы положить конец конфликту".

В таких обстоятельствах крайне важно, чтобы западные лидеры сохранили свою приверженность делу поддержки Украины и сделали так, чтобы Путин не сумел достичь своих целей. Сейчас они рискуют потерять бдительность из-за ложного чувства победы.

* террористическая организация, запрещенная в РФ.