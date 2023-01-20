В эстонской армии начато формирование дивизии

Министерство обороны Эстонии 15 января 2023 года сообщило о назначении генерал-майора Вейко-Велло Пальма на должность командующего формируемой дивизией Сил обороны Эстонии. Генерал-майор Пальм является заместителем командующего эстонскими Силами обороны с июня 2021 года, а до того был начальником Генерального штаба Сил обороны в 2018-2021 годах.

Военнослужащие эстонской армии с новым шведским ручным противотанковым гранатомётом Saab Carl-Gustaf M4 (c) министерство обороны Эстонии

Решение о формировании в вооруженных силах Эстонии дивизионного управления было принято эстонским правительством 8 декабря 2022 года. Дивизия должна быть многонациональным соединением военного времени и объединять основные силы сухопутных войск Эстонии, а также дислоцированных в Эстонии контингентов сухопутных войск стран-членов НАТО. От эстонской армии в дивизию войдут обе пехотные бригады (1-я и 2-я), а также батальон тылового обеспечения и батальон штабной и связи. Управление дивизии дислоцировано в Таллине со штатной численностью мирного времени 100 человек.

Дивизия будет находиться в непосредственном подчинении командующего Силами обороны Эстонии, а в случае необходимости может быть передана в цепь командования НАТО.

"Создание дивизии приведет к одному из самых больших изменений, которые произошли в Силах обороны с момента их восстановления", - заявил назначенный первым командующим дивизии генерал-майор Вейко-Велло Пальм. - "Дивизия позволяет объединить в единый ударный кулак как наши бригады, так и наземную оборону, а также союзные части, вносящие вклад в нашу оборону. Это позволяет сделать всю страну более безопасной, чтобы наша страна могла продолжать функционировать даже в кризисных условиях".

Назначенный первый командующим формируемой дивизии эстонской армии генерал-майор Вейко-Велло Пальм (с) министерство обороны Эстонии