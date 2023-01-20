Названы страны, которые могут стать посредниками между Россией и Украиной

Экономист Сакс: нейтральные страны могут помочь прекратить конфликт на Украине

Американский экономист Джеффри Сакс в статье для The Economist отстаивает целесообразность мирных переговоров России и Украины. Он предлагает привлечь к соглашению крупные нейтральные страны, которыене настроены враждебно ни к Москве, ни к Киеву.

Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs)

Решающей военной победы в продолжающемся конфликте не добьются ни Россия, ни Украина: это маловероятно, хотя обе стороны сохраняют значительный простор для смертельной эскалации. У Украины и ее западных союзников мало шансов вытеснить Россию из Крыма и Донбасса, а у России — вынудить Киев капитулировать. Как заметил в октябре Джо Байден, эта спираль эскалации знаменует собой первую за шестьдесят лет (со времен кубинского ракетного кризиса) прямую угрозу "ядерного Армагеддона".

Вместе с ними страдает и весь остальной мир, хотя и несопоставимо с полем боя. Европе грозит рецессия. Развивающиеся экономики столкнулись с голодом и нищетой. Американские производители оружия и крупные нефтяные компании пожинают непредвиденные доходы, однако общее состояние американской экономики ухудшается. Мир переживает неопределенность, цепочки поставок нарушились, и над нами нависли ужасные риски ядерной эскалации.

Обе стороны могут предпочесть дальнейшие боевые действия, приписывая себе преимущество над противником. Как минимум для одной из них этот взгляд окажется ошибочным — а, возможно, для обеих. Как бы то ни было, война на истощение разорит обе стороны.

Однако конфликт может продолжаться по иной причине: ни одна из сторон не видит перспектив для жизнеспособного мирного соглашения. Украинские лидеры убеждены, что Россия воспользуется любой паузой в боевых действиях для перевооружения. Российское же руководство считает, что НАТО воспользуется любой передышкой, чтобы расширить арсенал Украины. Обе предпочитают сражаться сейчас, а не откладывать бой с укрепившимся противником на потом.

Задача состоит в том, чтобы сделать мирное соглашение приемлемым, надежным и осуществимым. Я считаю, что аргументы в пользу мира путем переговоров заслуживают бóльшего внимания — во-первых, нельзя допустить, чтобы Украина превратилась в поле вечной битвы, а, во-вторых, это выгодно для обеих сторон и остального мира. Можно привести веские доводы в пользу привлечения нейтральных держав к мирному урегулированию во благо многим.

Реалистичное соглашение в первую очередь должно отвечать основополагающим интересам безопасности обеих сторон. Как мудро заметил Джон Кеннеди в преддверии Договора о частичном запрещении ядерных испытаний с Советским Союзом от 1963 года: "Можно быть уверенным, что даже самые враждебно настроенные страны примут и будут выполнять договорные обязательства, но лишь те из них, что в их интересах".

В будущем мирном соглашении Украину предстоит уверить в ее суверенитете и безопасности, а НАТО должно пообещать не расширяться на восток. (Хотя НАТО подает себя как альянс сугубо оборонительный, Россия определенно считает иначе и дальнейшему ее расширению решительно противится). Придется найти некоторые компромиссы насчет Крыма и Донбасса — возможно, заморозив и демилитаризовав эти конфликты на какое-то время. Урегулирование окажется более прочным, если в него войдет поэтапная отмена санкций против России и соглашение между Москвой и Западом о совместном восстановлении пострадавших территорий.

Успех переговоров вполне может зависеть от их конкретных участников. Поскольку сами участники конфликта заключить такой мир в одиночку не в состоянии, ключевое структурное решение заключается в том, чтобы привлечь к соглашению дополнительные стороны. Нейтральные страны — например, Аргентина, Бразилия, Китай, Индия, Индонезия и Южная Африка — не раз призывали к прекращению конфликта путем переговоров. Они же могли бы поспособствовать выполнению любого достигнутого соглашения.

Эти страны нельзя назвать ни ненавистниками России, ни ненавистниками Украины. Они не хотят ни того, чтобы Россия завоевала Украину, ни того, чтобы Запад расширял НАТО на восток (многие считают это опасной провокацией не только против России, но и против других стран). Их сопротивление дальнейшему расширению НАТО усугубилось, поскольку американские "ястребы" призывают альянс вступить в борьбу с Китаем. Нейтральные страны поразило, что в прошлогоднем саммите якобы "североатлантических" стран принимали участие лидеры Азиатско-Тихоокеанского региона — Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.

Миротворческая роль крупных нейтральных держав может оказаться решающей. От прочных дипломатических отношений и международной торговли зависят экономика и военный потенциал России. Когда Запад ввел против нее экономические санкции, крупные развивающиеся экономики — например, Индия — его примеру не последовали. Они не стали выбирать ничью сторону и предпочли прочные отношения с Россией.

Эти нейтральные державы — крупные игроки в мировой экономике. По оценке МВФ ВВП с учетом паритета покупательной способности, совокупный объем производства Аргентины, Бразилии, Китая, Индии, Индонезии и Южной Африки (51,7 трлн долларов, или почти 32% мирового производства) в 2022 году был больше, чем у "Семерки" — Америки, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. Страны с формирующейся рыночной экономикой имеют решающее значение для глобального экономического управления и четыре года подряд будут председательствовать в "Двадцатке", занимая при этом руководящие должности в крупных региональных организациях. Ни Россия, ни Украина не хотят портить с ними отношения — и это делает из них потенциальных гарантов мира.

Более того, многие из них попытаются улучшить свою дипломатическую репутацию, содействуя мирным переговорам. Некоторые из них — в первую очередь, конечно же, Бразилия и Индия — давно претендуют на постоянное место в Совете Безопасности ООН. В возможную архитектуру мирного соглашения могут войти гарантии ряду крупных развивающихся экономик. Помимо упомянутых выше стран, в числе перспективных согарантов следует отметить Турцию, которая уже ловко выступила посредником на российско-украинских переговорах; Австрию, которая гордится своим стойким нейтралитетом; и Венгрию, которая в этом году председательствует на Генеральной Ассамблее ООН и уже не раз призывала к переговорам о прекращении боевых действий.

Совет Безопасности ООН и согаранты введут согласованные торговые и финансовые меры против любого нарушителя мирного соглашения. При этом наложить вето на осуществление таких мер сторона-нарушитель не сможет. России и Украине придется довериться честности нейтральных стран в обеспечении мира и оговоренных целей в области безопасности.

Продолжать боевые действия на Украине нет смысла. Вряд кому-то из сторон по силам одержать победу в конфликте, который опустошает Украину, обескровливает и разоряет Россию и причиняет всемирный ущерб. Крупные нейтральные державы вместе с ООН могут стать согарантами новой эры мира и восстановления. Мир не может позволять противникам продолжать безрассудную спираль эскалации.

Джеффри Сакс — американский экономист, советник трех генеральных секретарей ООН и президент Сети ООН по решениям в области устойчивого развития. Консультировал экономические команды президента СССР Михаила Горбачева, президента России Бориса Ельцина и президента Украины Леонида Кучмы. Ратовал за широкомасштабную помощь Запада в поддержку посткоммунистического рыночного перехода, но не снискал поддержки.