В Германии считают, что ситуация на Украине доказала жизнеспособность НАТО

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул, что США являются "самым важным союзником Германии"

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус полагает, что нынешняя ситуация на Украине доказала жизнеспособность Североатлантического альянса. Такое мнение он выразил в четверг в Берлине на совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином.

"Нападение на Украину дало НАТО шанс проявить себя тем, чем она является, а именно - жизнеспособным, стабильным альянсом, который показал и будет продолжать демонстрировать свою способность реагировать и действовать", - утверждал Писториус. При этом он подчеркнул, что США являются "самым важным союзником Германии". ФРГ и Соединенные Штаты, по его словам, "как это часто бывает в истории, но особенно сейчас, в эти времена, стоят плечом к плечу". "Вместе с нашими партнерами мы продолжим поддерживать Украину в ее борьбе за свободу, территориальную независимость и суверенитет", - заверил глава Минобороны ФРГ.

В свою очередь Остин также назвал Германию "одним из самых важных союзников США". Он выразил благодарность правительству ФРГ за поддержку Украины и за быстрое усиление восточного фланга НАТО. Тем не менее Остин не упомянул конкретно вопрос о передаче Киеву боевых танков.

В четверг президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Писториусу грамоту о назначении на должность министра обороны, после чего Писториус принес присягу в Бундестаге (парламенте ФРГ). Он стал главой Минобороны вместо Кристине Ламбрехт, которая подала в отставку.

20 января Писториус будет представлять Германию на встрече министров обороны западных стран на авиабазе Рамштайн, во время которой будет обсуждаться дальнейшая помощь Украине, прежде всего вопрос передачи Киеву немецких танков Leopard.