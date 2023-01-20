Болгария будет и дальше посылать оружие Киеву, надеясь на защиту НАТО

Политик Шаламанов: у Болгарии есть много ненужного для НАТО оружия и желание помочь Киеву

Военная помощь Болгарии Киеву стала возможна благодаря союзникам, заявил в эфире Bulgaria ON AIR экс-министр обороны Велизар Шаламанов. Страна хранит на складах слишком много ненужного для НАТО вооружения. А когда возникнет необходимость защитить болгар, на помощь придет альянс, уверен политик.

Немецкая газета Die Welt сообщила, что в прошлом году Болгария тайно покрывала на треть потребности украинской армии в оружии и поставляла 40% дизельного топлива.

"Это позиционирует Болгарию как активного сторонника Украины и в какой-то степени реабилитирует нашу страну. Болгария возвращается в семью своих союзников по НАТО и ЕС. Это не делалось тайно: помощь из Болгарии стала возможна благодаря нашим союзникам. Они помогли нам стать частью помощи Украине – помогли нашим заводам получить достаточно денег, помогли преодолеть контроль российской пятой колонны над болгарскими учреждениями", - заявил в эфире Bulgaria ON AIR бывший министр обороны Велизар Шаламанов.

Он подчеркнул, что оружие из Болгарии законно приобрели компании из стран НАТО и ЕС. Пойти на такой шаг пришлось из-за твердой позиции президента и партии БСП – рупора российской пропаганды, составляющей большинство в Народном собрании.

По его словам, никаких скрытых договоренностей не было, есть только домыслы о том, что именно обсуждали Кирил Петков и Владимир Зеленский.

"Украина остро нуждается в танках, артиллерии, боеприпасах, истребителях, чтобы вытеснить российскую армию до того, как она мобилизует достаточно сил, война затянется и приведет к многочисленным жертвам. Болгария хранит на своих складах слишком много ненужного для члена НАТО вооружения, у нее есть уникальная возможность помочь", - отметил Шаламанов.

По его словам, на встрече в Рамштайне на этой неделе Болгария должна потребовать замену техники и преобразование болгарской производственной промышленности по западному образцу.

Бывший министр обороны Болгарии уверен, что болгарские Су-25 на Украину не отправляли, все они [на авиабазе] в Безмере. Поступали или нет за последние 20 лет на Украину снятые с вооружения и проданные частным фирмам самолеты – другой вопрос. Как отмечает Шаламанов, болгарская система контроля за экспортом вооружений и подержанной техники оставляет желать лучшего.

"На данный момент наша армия составляет около 300 тысяч человек, мобилизационный состав — наверное, около 100 тысяч. Это значит, что у нас есть вооружение и техника как минимум для 400-тысячной армии. У нас есть МиГ-29 и Су-25, для нашей обороны в составе НАТО они абсолютно бесполезны, но необходимы сейчас для скорейшего прекращения огня. Мы хорошо защищены самой современной авиацией наших союзников. Мы НАТО - один за всех, все за одного. В настоящий момент МиГ-29 нельзя использовать для ПВО".

В результате крушения вертолета под Киевом погибло 17 человек; среди них - министр внутренних дел Украины и его заместитель. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в военное время несчастных случаев не бывает. Он поручил секретной службе расследовать причину трагедии.

"Было ошибкой перевозить на одном вертолете и министра, и его заместителя. На Украине идет серьезная война с терактами внутри страны. С самолетами постоянно случаются всякие инциденты, украинские пилоты уже год без отдыха", - прокомментировал Шаламанов.

Он считает, что Россия постоянно меняет свою тактику, потому что постоянно терпит неудачу.

"Дипломатия — это то, чем занимается президент Зеленский, и она чрезвычайно успешна. Россия же полностью изолирована даже в ООН. Мирные переговоры будут после ухода России из Украины", - заключил бывший министр обороны.