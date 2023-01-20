Москва и Минск подписали меморандум о взаимопонимании по биобезопасности

Россия и Белоруссия подписали меморандум о взаимопонимании по биологической безопасности

МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Белоруссия и Россия подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, передает корреспондент РИА Новости.

Меморандум о взаимопонимании между правительствами Белоруссии и РФ по вопросам обеспечения биологической безопасности был подписан по итогам прошедшего в Минске в четверг совместного заседания коллегии министерства иностранных дел Белоруссии и коллегии министерства иностранных дел Российской Федерации. Подписи под документом поставили главы внешнеполитических ведомств Сергей Алейник и Сергей Лавров.

Кроме того, подписаны постановление совместного заседания коллегии МИД и план консультаций между министерством иностранных дел Белоруссии и министерством иностранных дел Российской Федерации на 2023 год.