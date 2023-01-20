Поставки оружия из США по ленд-лизу загоняют Украину в кредитную кабалу

Focus: США обогащаются на трагедии Украины за счет Евросоюза

Главным бенефициаром конфликта на Украине нужно считать США, пишет Габор Штейнгарт в статье для журнала Focus. Американцы заработали деньги и политическое влияние. Байден говорит о необходимости помогать Киеву, но он никогда не дает что-либо даром.

США поддерживают Украину, как ни одна другая страна на Земле. Но эта помощь небескорыстна. Даром даже Джо Байден ничего не дает. Президент США делает ставку на "вооружение в кредит". В отличие от Америки Германия не решает судьбы мира, а может лишь надеяться, что война у ее порога скоро закончится.

Любая неудача — это организационная неудача. Когда новый министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) вступит в должность, то прежде всего он должен будет немедленно исправить ошибку своего пред-пред-предшественника из ХДС Томаса де Мезьера (Thomas de Maizière) и воссоздать упраздненный тогда штаб планирования.

Штаб планирования был внутренним аналитическим центром министерства обороны. Команда из приблизительно 30 человек подчинялась непосредственно министру и была геостратегическим мозгом министерства. Упразднение этого подразделения в 2012 году — по так и невыясненным причинам — можно сравнить с ампутацией мозга.

Этот штаб планирования должен будет немедленно разобраться в соотношении сил внутри государств НАТО, изменившемся в связи с войной на Украине и реакцией Запада на нее. При этом в высшей степени некорректно с политической точки зрения, но тем не менее крайне перспективно будет заняться в первую очередь Соединенными Штатами. Потому что в тени войны там произошло изменение власти и благосостояния, которое весьма болезненно отразилось на Германии:

Бенефициар № 1: военная промышленность США

С начала войны США предоставили Украине военной, финансовой и гуманитарной помощи более чем на 50 миллиардов долларов. Значительно больше, чем все другие страны, вместе взятые.

Но тут приходит на ум до сих пор не потерявшее актуальности высказывание бывшего президента США Кэлвина Кулиджа: "В конце концов, главное занятие американского народа — это бизнес".

В мае 2022 года Сенат США принял закон, позволяющий американскому правительству одалживать военное снаряжение Украине быстро и без бюрократических проволочек. Это значит, что военная помощь на 23 миллиарда долларов была предоставлена небезвозмездно. Военная промышленность США получит деньги сразу, а государство потом вернет себе эти деньги, на которые купило Украине оружие.

Почему? В Законе сказано, что "любое предоставленное правительству Украины в кредит или аренду оборонительное снаряжение подлежит возврату, возмещению или оплате".

Украину вооружают в кредит

"Вооружение в кредит" — а именно об этом идет речь — было изобретено во время Второй мировой войны, когда Уинстон Черчилль понял, что англичане не смогут одни (без помощи США) обеспечить оборону Великобритании. Вот о тогдашнем методе продавать оружие за векселя правительство США теперь и вспомнило.

Случайно или нет, но США материально заинтересованы в том, чтобы правительство в Киеве оставалось платежеспособным. Как в конце сентября 2022 года сообщила газета Financial Times, США требуют от стран ЕС, чтобы те ускорили предоставление обещанной Украине финансовой помощи и создали для этого "постоянно работающий механизм". Еще неясно, могут ли вот эти предоставленные Украине деньги ЕС использоваться в том числе и для расчетов с США за поставки вооружения. Но вот что надо учитывать: в таких делах США ведут долгов никому не списывают. Великобритания до 2006 года расплачивалась по кредитам ленд-лиза, хотя к тому времени с окончания Второй мировой прошел 61 год.

Оружейные концерны США привлекают инвесторов

Подобные программы выгодны, прежде всего, для американских оружейных концернов, причем интересы местных налогоплательщиков не затрагиваются. Биржевые котировки таких компаний, как Lockheed Martin и Northrop Grumman, отражают эйфорию инвесторов, тем более что в будущем поставка запчастей к поставляемому оборудованию будет идти также через американских производителей.

Повышение военных бюджетов всех западных стран также на руку американцам. Так, например, Олаф Шольц выделил на оборону дополнительно 100 миллиардов евро.

Анализ журнала Foreign Policy показал, что сумма подтвержденных продаж американского вооружения союзникам США по НАТО в 2022 году по сравнению в 2021 году почти удвоилась — с 15,5 миллиардов до 28 миллиардов. Так война становится бизнесом.

Бенефициар № 2: энергетические концерны США

Экономическими санкциями — торговыми ограничениями, замораживанием активов, исключением из международных платежных систем или нефтяным эмбарго — Россия была изолирована. В результате последних событий прежде развивавшаяся германо-российская торговля на очень долгое время разрушена. Зато на помощь Германии поспешили американские энергетические концерны.

Они нарадоваться не могут: импорт сжиженного природного газа (СПГ) из Америки в 2020 году вырос на 260 процентов по сравнению с прошлым годом. Американский сжиженный газ заменяет российский газ из "Северного потока" и других трубопроводов.

Взлетел спрос и на американскую нефть: по сведениям информационной платформы OilX, с февраля 2022 года около 500 американских нефтяных танкеров курсируют между США и Европой, благодаря чему экспорт сырой нефти из США в прошлом году достиг рекордной отметки. Между декабрем 2021 и декабрем 2022 экспортные показатели США увеличились на 52 процента.

Бенефициар № 3: правительство США

Но помимо экономики, роль тут играет и политика. Американская администрация заинтересована в том, чтобы надолго ослабить своего системного соперника Россию и удалить его из игры великих держав. Сейчас американцам кажется, что они могут сделать это, не подвергая опасности собственную страну и жизни собственных солдат. В том числе и поэтому Вашингтон не заинтересован в быстром заключении мира на Украине. Американское представление об этом мире вчера изложил в Давосе 99-летний Генри Киссинджер.

Джо Байден хочет смены режима в Москве. Об этом он ясно заявил, выступая в Королевском замке в Варшаве. А его госсекретарь также дал ясно понять, что США хотят лишить Россию способности воевать.

Европа становится очагом напряженности, и в среднесрочной перспективе это тоже поможет американцам. Именно из Европы побегут деньги на американский рынок капитала, который воспринимается инвесторами как надежная гавань. Отток капитала из Европы в первые месяцы войны был весьма интенсивным. Вчера после закрытия торгов на бирже концерн BASF объявил о многомиллиардных убытках, которые в основном были вызваны прекращением бизнеса с Россией.

ФРГ стратегически заинтересована в скорейшем окончании конфликта

Между тем европейские страны и в особенности Германия стратегически заинтересованы в том, чтобы конфликт как можно скорее был завершен или хотя бы заморожен, а также в том, чтобы он ни в коем случае не распространился в направлении западноевропейских столиц. Чем сильнее разгорается война в Европе, тем безрадостнее становятся условия для инвестирования как в реальную экономику Европы, так и в рынки капитала в Лондоне, Париже и Франкфурте.

Вывод: для ЕС торговый партнер Россия фактически уступает место торговому партнеру Америке. Кроме того, благодаря этому американцы укрепляют свои позиции на переговорах по поводу будущего соглашения о свободной торговле, а также в стратегии по отношению к Китаю.

Если бы в министерстве обороны Германии был штаб планирования, то в очередном докладе об актуальной ситуации он указал бы на следующий парадоксальный факт: Россия воюет с Украиной, а Америка эту войну выигрывает.