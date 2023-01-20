Поляки об оружии для Украины: если Киеву нечем воевать, пусть капитулирует

Читатели wPolityce выступили против того, чтобы Польша поделилась с бандеровцами оружием

Президент Польши Дуда и премьер Моравецкий призывают передать Украине западные танки, пишет wPolityce. Ей нужно гораздо больше техники, чтобы остановить Россию и проверить ее на прочность, заявил Дуда. Однако читатели издания отказались поддерживать бандеровцев.

"Украина нуждается в современных танках и ракетах, чтобы защитить себя, но прежде всего для того, чтобы остановить российское наступление; нужно увеличить нашу помощь, нужно больше наших ресурсов и техники, потому что ситуация становится сложной", – заявил в среду в Давосе президент РП Анджей Дуда.

В настоящее время президент находится в Швейцарии, где принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. В среду вечером польский лидер принял участие в сессии "RestoringSecurity and Peace", в частности, вместе с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. В своем выступлении Анджей Дуда напомнил, что на прошлой неделе он находился с визитом в Украине и встретился с президентом этой страны Владимиром Зеленским.

"Я знаю, что Украина требует оружия, нуждается в оружии и еще раз (...) в оружии. Потому, что эта война действительно очень тяжелая, трудная, и конца ей не видно", — сказал президент, отметив, что "Россию пока не удается победить".

"Это по-прежнему Россия, российские солдаты находятся на линии фронта, мы опасаемся, что именно сейчас они готовят новое наступление, возможно, оно произойдет в ближайшие несколько месяцев. Есть такие опасения, они очень серьезные", – сказал он.

"Отсюда, – продолжал президент, – необходимость отправки на Украину новой техники, новых военных ресурсов". По его словам, речь идет, прежде всего, о современных танках и ракетах, чтобы "защищать Украину, чтобы она могла обороняться, но прежде всего, чтобы остановить российское наступление". Отвечая на вопрос, не считает ли он, что Украина уже получила достаточное количество оружия, президент сказал: "Боюсь, что нет".

По его словам, помощи, которая до сих пор была направлена Украине, "недостаточно, ее определенно недостаточно".

"Нужно увеличить нашу помощь, нужно больше наших ресурсов и техники, потому что ситуация становится сложной", – убеждал польский лидер.

Президент также признался, что он опасается, что "может быть не именно сейчас, но через несколько месяцев, может быть, даже недель, на этой войне наступит тот решающий момент, когда нам придется честно задать себе вопрос: выживет эта страна или нет? Выживет Украина или нет?". Анджей Дуда напомнил, что Польша является соседом Украины.

"Мы понимаем украинцев и знаем, что они действительно, в самом деле хотят быть частью западного политического сообщества, западного мира, членами этого общества, а значит – участниками и жителями западной зоны безопасности, а также членами ЕС и НАТО".

Однако, как отметил глава государства, "Сначала, и это самое главное, они должны выдержать, они должны выжить, защитить свою страну, сохранить ее, сохранить суверенитет, оставаться свободными, и это абсолютно принципиальный вопрос".

"И мы должны помочь им в этом. Им нужна демократия. Мы – демократические страны, и для нас этот голос, голос украинского общества, их воля, воля этого народа должны иметь решающее значение. Это воля и желание быть в Европейском сообществе", – отметил он, добавив, что "мы должны услышать этот голос и помочь им в этом".

Премьер–министр в интервью агентству Bloomberg: я рассчитываю на сто западных танков для Украины

Во время Всемирного экономического форума в Давосе премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил в интервью агентству Bloomberg, что рассчитывает на то, что союзники Украины передадут ей до ста танков западного производства, а 10-й пакет санкций ЕС против России будет согласован уже в феврале.

Отвечая на вопрос об отказе от российской нефти, Матеуш Моравецкий отметил, что Польша в очень короткие сроки отказалась от всего импорта российских газа и угля, и вместе с другими странами ЕС может сделать то же самое в отношении нефти.

"Мы делаем это и будем делать это вместе с другими странами ЕС, потому что это то, о чем мы договорились несколько месяцев назад на заседании Европейского Совета. Главное – делать это вместе".

Премьер добавил, что независимость Европы от российского топлива, наряду с восстановлением цепочек поставок после пандемии, в настоящее время является самой важной задачей.

Он подчеркнул, что новые санкции, введенные против России, необходимы для прекращения войны на Украине таким образом, чтобы обеспечить мир и стабильность.

"Я боюсь, что спецоперация России может увенчаться успехом, и тогда у всего Европейского союза будут проблемы.Единственный мир, способный обеспечить стабильность в будущем – это мир, в котором Украина выживет, а украинский суверенитет и территориальная целостность будут сохранены. Первые несколько месяцев этого не было видно, но эти санкционные пакеты начинают наносить удар по России, и теперь Кремль должен их учитывать, поэтому мы будем работать над 10-м санкционным пакетом", – сказал польский премьер. Он добавил, что ожидает его согласования в ближайшие недели, уже в феврале.

Он также признал, что согласовать санкции затрудняет позиция Венгрии, но отметил, что премьер-министр Виктор Орбан каждый раз мог их заблокировать, и все же этого не сделал.

"В любом случае мне пришлось разговаривать с премьер-министром Орбаном, и до сих пор, что бы ни говорили о Венгрии – а нас не устраивает их позиция по Украине – он никогда не блокировал санкции против России".

Матеуш Моравецкий заявил, что пытается убедить канцлера Германии Олафа Шольца активнее участвовать в оказании помощи Украине, и подчеркнул, что Германия несет особую ответственность.

"Германия из-за своей политики зависимости от российского газа изначально создала много неопределенности и нестабильности, поэтому теперь она должна чувствовать большую ответственность за поддержку Украины поставками оружия, и я пытаюсь убедить Олафа сделать это как можно скорее", – сказал глава польского правительства.

По его словам, он рассчитывает на отправку странами ЕС нескольких десятков танков для Украины.

"Мы выделили 14 танков „Леопард”, и теперь мы ждем „Леопардов” из Дании, Финляндии, Германии и других стран ЕС, мы хотим показать пример другим, чтобы собрать больше танков – 60–70, потенциально до 100 очень современных машин, которые очень нужны на поле боя на Украине", — пояснил он.

На вопрос, не опасается ли он, что Россия воспримет это как эскалацию войны и прибегнет к применению ядерного оружия, глава польского правительства ответил: "Я так не думаю. Все должны с этим считаться, потому что, конечно, такой вариант не является чем-то невероятным, но, вместе с тем, я не думаю, что это произойдет. Здесь даже Китай в значительной степени на нашей стороне, он говорит Кремлю, Путину: „Не делайте этого, потому что это будет означать совершенно другую войну”, так что здесь я осторожный оптимист".

Польский премьер–министр выразил уверенность в том, что его страна все ближе и ближе к соглашению с Брюсселем по вопросу Национального плана восстановления, но подчеркнул, что в настоящее время Польша справляется и без этих денег благодаря очень стабильной ситуации с бюджетом.

"Мы смогли собрать деньги для проектов, связанных с Фондом восстановления устойчивости, кроме того, наши расходы на оборону по отношению к ВВП могут быть самыми высокими в НАТО", – отметил он.

Матеуш Моравецкий добавил, что, в отличие от многих других стран-членов ЕС, для Польши фискальные расходы и стабильность государственного долга не являются большими проблемами.

"Это потому, что нам удалось исправить ситуацию с государственными финансами, мы больше тратим на вооружение и социальные расходы, контролируя дефицит бюджета", – пояснил премьер–министр.

Комментарии читателей:

Wiesław

Начните наконец думать о своей стране. Бандеровский флаг полностью заслонил вам реальную картину мира. Сколько можно отправлять денег в Бандерланд?

Tom

Разнылись, как жрецы Ваала перед Елисеем. Купились на сказочки комика и компрометируете Польшу за рубежом. Если Украине нечем воевать, пусть капитулирует, а не водит нас за нос.

Pimput

Займитесь уже, политические бездельники, проблемами Польши и поляков, а не одними только украми Бандеры и Шухевича. Они постоянно плюют нам в лицо, а мы делаем вид, что ничего не происходит.

Azet

Эта ненормальная дуда забирает танки из наших воинских частей, у нас уже нет резервов, в 39–м нам никто не помог, а этот бандеровский еврей считает, что весь мир должен им все давать даром.

Leon

Спасибо России и господину Путину за борьбу с украинскими нацистами. Коллаборанты из "Права и справедливость", ваш конец близок.

Klasyk

Дуда и Моравецкий пусть хоть раз призовут к миру и прекращению кровопролития!

Polska w rozsypce!

Парочка неудачников! Их единственное занятие – уговаривать всех давать оружие украинцам. Вот только никто особо не спешит это делать. Только польское правительство грабит собственный народ и лишает армию техники!

Ci dwaj ze zdjęcia

Это ужасно, что Дуда и Моравецкий так стараются завалить Украину оружием, а значит, хотят, чтобы погибло как можно больше людей! Они не хотят ничего слышать о дипломатии, переговорах, закрытии кровавого театра Зеленского. Почему?

staszek

Видать, плохо дело, раз выпрашивают оружие. А где предыдущие 500 танков? Ведь Бандерланд ничего не теряет и побеждает на всех фронтах? Что случилось?

obamowicz

"Ситуация становится сложной", если перевести на человеческий язык, это значит, что бандеровцы получают по башке. А теперь уже принялись убивать друг друга за власть и деньги.

Do Polaków

Посмотрел выступление этих двух господ в Давосе. Такого унижения Польши и поляков еще не бывало. Кто вы, мать вашу, такие?! Кого вы представляете?! Как можно делать из себя таких придурков? Больше никогда никакого "Права и справедливости".

Ggg

Поведение этих господ наводит на мысль, что один, возможно, потомок бандеровцев, а второй – украинский еврей. Только и слышно: Украина, Украина, Украина. Польские интересы для них на самом дальнем плане.

marek

Почему мои налоги идут на содержание Бандерстана? Они разворовывали свою страну 30 лет, а я теперь, граждане из "Права и справедливости"? Дожить бы до выборов.

Soldier1

"Право и справедливость" живет в своем выдуманном мире. ЕС лупит нас по морде, навязывает санкции, шантажирует, дрессирует, а эта парочка "государственных деятелей" этого не замечает и бредит танками.

Jarmark

Ездим по ярмаркам, покупаем и отправляем на Украину. Так у нас есть техника или она еще только в планах? А горючка для этих танков у нас будет? А у нас будет, кому их чинить?

były wyborca PiS

Разве пан Дуда стал президентом Украины? А пан Моравецкий – ее премьер-министром? Господа, вы компрометируете себя, польский народ и Польшу! Кому вы на самом деле служите? Кого представляете? Позор вам!

Janek

Предлагаю отдать все наше оружие Украине. Тогда американцы не смогут нас заставить умирать за их интересы.

Walery

Это не наша война! Кроме того, Украина получила столько миллиардов, вот пусть сама себе покупает, что хочет.

jurek

Польша не является суверенной страной, власть танцует под дудку США, все решения принимаются за океаном.

Kadwa

Не понимаю, почему "ситуация становится сложной". Я уже год читаю на этом портале об успехах украинской армии и огромных потерях России. Так откуда "сложная ситуация"?