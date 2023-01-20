Войти
ТАСС

Telegraph: раскол Запада по танкам для Украины контрастирует с укреплением РФ своих союзов

227
0
0
Источник изображения: Global Look Press

Как считает колумнист издания Кон Кофлин, странам - членам НАТО не стоит опасаться эскалации украинского конфликта, поскольку Россия не собирается применять ядерное оружие

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Разногласия западных стран в вопросе поставок танков для Украины контрастируют с укреплением отношений РФ со своими союзниками. Такое мнение в четверг выразил колумнист британской газеты Daily Telegraph Кон Кофлин.

По его мнению, Россия получает выгоду от нового разлада между западными странами, которые спорят друг с другом по вопросу поставок танков для киевских властей, пока российское руководство перестраивает свои международные союзы. Он добавил, что Западу необходимо выступить единым фронтом и предоставить Украине тяжелые вооружения и бронетехнику и тем самым продемонстрировать готовность и дальше оказывать украинскому правительству мощную военную помощь в условиях постепенного угасания интереса к теме конфликта среди западной аудитории.

Согласно Кофлину, странам - членам НАТО не стоит опасаться эскалации украинского конфликта, поскольку Россия не собирается применять ядерное оружие. Он отметил, что отказ от поставок тяжелого вооружения на Украину может дать РФ надежду на завершение боевых действий в свою пользу.

Как подчеркнул колумнист, совместные военные учения РФ, КНР и ЮАР свидетельствуют о том, что Россия не находится в глобальной изоляции, а продолжает развивать отношения со своими международными партнерами. Кроме того, заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы об ответственности украинского президента Владимира Зеленского в разжигании конфликта показывает, что не все страны в мире принимают западную точку зрения на события вокруг Украины, указал он.

11 января президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна решила передать Украине роту (14 машин) танков Leopard. Затем о готовности предоставить Leopard сообщили и некоторые другие государства, в том числе Финляндия. Вместе с тем такие поставки нельзя осуществлять без разрешения Германии, которая производит эти танки.

В среду газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставки Киеву боевых танков Leopard-2 при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams. Как отметила газета, президент США Джо Байден во вторник в беседе с Шольцем не дал твердого согласия на передачу Abrams. В свою очередь британские власти 14 января объявили, что передадут Украине 14 танков Challenger 2. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Германия
Китай
Польша
Россия
США
Украина
Финляндия
ЮАР
Продукция
Challenger 2
Leopard-2
M1 Abrams
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
16.01.2023
Гомеопатические поставки "Леопардов" украинцам не помогут
19.04.2022
Антироссийская политика НАТО приведет Европу к хаосу
26.11.2021
Поведение США подпитывает наглость Украины
12.10.2016
10 типов смертоносного оружия, которые Россия и Америка применят в случае войны (The National Interest, США)
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
25.12.2007
Танковый мираж Т-95
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 07:15
  • 142
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 20.01 06:29
  • 135
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 20.01 06:15
  • 42322
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.01 17:49
  • 15
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 19.01 17:48
  • 1
Полковник ВВС США в отставке предложил Украине решить проблему с авиацией путём аренды истребителей у частных компаний
  • 19.01 17:20
  • 5
Новые дивизии, усиление флота и РВСН. Как будут укреплять оборону России
  • 19.01 17:16
  • 4
"Калашников" сообщил о передаче Минобороны партии новых 9-мм пистолетов 6П72 "Удав"
  • 19.01 17:10
  • 0
Немного о том, как киевский режим решил взяться за венгров в Закарпатье
  • 19.01 17:08
  • 1
Лавров заявил, что мировой экономический кризис вызревал задолго до начала СВО
  • 19.01 16:40
  • 1
Пашинян обсудил со спецпредставителем НАТО обстановку в регионе
  • 19.01 16:36
  • 1
Почему всеобщие военные сборы не помогут армии России
  • 19.01 14:17
  • 2
Политолог: наша армия после реформ 15-летней давности была "перезаточена"
  • 19.01 12:03
  • 0
Германия отправит в Украину танки немецкого производства, если Соединенные Штаты согласятся сделать то же самое
  • 19.01 08:06
  • 2338
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.01 05:42
  • 1
В США оценили российский Ми-28НМ с новой ракетой