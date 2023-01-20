Telegraph: раскол Запада по танкам для Украины контрастирует с укреплением РФ своих союзов

Как считает колумнист издания Кон Кофлин, странам - членам НАТО не стоит опасаться эскалации украинского конфликта, поскольку Россия не собирается применять ядерное оружие

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Разногласия западных стран в вопросе поставок танков для Украины контрастируют с укреплением отношений РФ со своими союзниками. Такое мнение в четверг выразил колумнист британской газеты Daily Telegraph Кон Кофлин.

По его мнению, Россия получает выгоду от нового разлада между западными странами, которые спорят друг с другом по вопросу поставок танков для киевских властей, пока российское руководство перестраивает свои международные союзы. Он добавил, что Западу необходимо выступить единым фронтом и предоставить Украине тяжелые вооружения и бронетехнику и тем самым продемонстрировать готовность и дальше оказывать украинскому правительству мощную военную помощь в условиях постепенного угасания интереса к теме конфликта среди западной аудитории.

Согласно Кофлину, странам - членам НАТО не стоит опасаться эскалации украинского конфликта, поскольку Россия не собирается применять ядерное оружие. Он отметил, что отказ от поставок тяжелого вооружения на Украину может дать РФ надежду на завершение боевых действий в свою пользу.

Как подчеркнул колумнист, совместные военные учения РФ, КНР и ЮАР свидетельствуют о том, что Россия не находится в глобальной изоляции, а продолжает развивать отношения со своими международными партнерами. Кроме того, заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы об ответственности украинского президента Владимира Зеленского в разжигании конфликта показывает, что не все страны в мире принимают западную точку зрения на события вокруг Украины, указал он.

11 января президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна решила передать Украине роту (14 машин) танков Leopard. Затем о готовности предоставить Leopard сообщили и некоторые другие государства, в том числе Финляндия. Вместе с тем такие поставки нельзя осуществлять без разрешения Германии, которая производит эти танки.

В среду газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставки Киеву боевых танков Leopard-2 при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams. Как отметила газета, президент США Джо Байден во вторник в беседе с Шольцем не дал твердого согласия на передачу Abrams. В свою очередь британские власти 14 января объявили, что передадут Украине 14 танков Challenger 2.