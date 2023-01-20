ВС Украины получили 155-мм гаубицы M-109A4BE из состава ВС Бельгии

ЦАМТО, 19 января. Судя по фотографиям, опубликованным 17 января на странице Ukraine Weapons Tracker в Twitter, 155-мм гусеничные СГ M-109A4BE из состава ВС Бельгии, которые были выкуплены Великобританией у бельгийской компании FTS (Flanders Technical Supply), в настоящее время применяются 17-й танковой бригадой ВСУ.

В июне 2022 года ресурс Army Recognition сообщил, что бельгийская частная компания FTS поставила на Украину 64 ед. 155-мм СГ М-109А4, которые в 2015 году приобрела из состава ВС Бельгии.

Согласно уточненной информации Army Recognition, экс-бельгийские гаубицы M-109A4BE выкупила Великобритания. По информации министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, Великобритания закупила и отремонтировала более 20 ед. 155-мм гусеничных самоходных гаубиц M-109 у бельгийской компании, которые затем были отправлены в Украину.

Как сообщалось, ВС Бельгии сняли с вооружения 64 модернизированные к конфигурации M-109A4BE гаубицы в 2008 году. В 2015 году они за 1,75 млн. евро были проданы бельгийской частной компании FTS, которая специализируется на покупке военного имущества по всему миру.

СГ M-109A4BE оснащена полуавтоматической системой заряжания, дизель-генератором мощностью 1,2 кВт, новыми стеллажами для хранения боекомплекта, улучшенными гидравлическими приводами, усовершенствованной системой защиты от ОМУ.

Боевая масса M-109A4BE – 24948 кг, длина – 9,12 м, ширина – 3,15 м, высота – 3,28 м. Гаубица оснащена дизельным двигателем Detroit 8V-71, агрегатированным с трансмиссией Allison серии XTG411. Максимальная скорость по шоссе составляет 64 км/ч, запас хода – 350 км. Расчет установки – шесть человек, включая двух заряжающих, наводчика, помощника наводчика, командира и механика-водителя. Гаубица оснащена 155-мм орудием длиной 39 калибров. Дальность стрельбы составляет от 18,5 до 23,5 км, максимальная скорострельность – 6 выстр./мин. Диапазон углов наведения по азимуту – 360 град., по углу места – от -5 град. до +75 град.