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ТАСС

Борисов заявил, что планы по созданию второй очереди Восточного будут выполнены в срок

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Стартовый стол и мобильная башня обслуживания космодрома Восточный
Стартовый стол и мобильная башня обслуживания космодрома Восточный.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Как отметил гендиректор Роскосмоса, строительство второй очереди космодрома идет ритмично

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Строительство второй очереди космодрома Восточный идет ритмично, планы по ее созданию будут выполнены в срок. Об этом в четверг доложил президенту России Владимиру Путину гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Владимир Владимирович, на космодроме Восточный работы выполняются достаточно ритмично, планы второй очереди по созданию стартового комплекса для "Ангары-А5" будут выполнены в срок", - сказал Борисов.

По словам главы Роскосмоса, госкорпорация надеется, что все строительные работы будут выполнены к середине года, а монтажные - к концу года, к тому же сроку предполагается обеспечить готовность к пуску, как и запланировано указом президента. "Поэтому здесь ситуация стабилизирована", - подчеркнул Борисов.

Гендиректор также отметил работу строительной компании "Крокус". "Завершено строительство взлетно-посадочной полосы - великолепного качества", - сказал Борисов, подтвердив, что аэродромный комплекс будет построен к концу 2023 года.

Вторая очередь строительства Восточного предусматривает создание стартового комплекса для ракет-носителей семейства "Ангара" (включает носители легкого и тяжелого класса с кислородно-керосиновыми двигателями). Строительные работы начались в июне 2019 года, монтаж технологического оборудования - в декабре того же года.

Он добавил, что работа по выполнению гособоронзаказа ведется Роскосмосом в ритмичном режиме. 

"Космическая отрасль, как и весь российский ОПК, ритмично работает над всеми запланированными мероприятиями, сделано все возможное, чтобы сделать их качественно и в срок", - сказал Борисов. 

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Борисов Юрий
Путин Владимир
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