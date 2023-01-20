Путин на встрече с Борисовым отметил важность ракетно-космической отрасли

Президент предложил главе "Роскосмоса" начать обсуждение таких вопросов, как "сроки исполнения контрактов, экономика отрасли в целом, финансовое состояние, планы развития"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в четверг встречу с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Юрием Борисовым.

"О важности ракетно-космической отрасли говорить не приходится. [Это] и наука, и народное хозяйство, и обороноспособность страны", - сказал президент.

Он предложил главе госкорпорации начать обсуждение целого ряда вопросов, которых "накопилось немало: сроки исполнения контрактов, экономика отрасли в целом, финансовое состояние, планы развития".