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ТАСС

Путин на встрече с Борисовым отметил важность ракетно-космической отрасли

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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.
Источник изображения: Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент предложил главе "Роскосмоса" начать обсуждение таких вопросов, как "сроки исполнения контрактов, экономика отрасли в целом, финансовое состояние, планы развития"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в четверг встречу с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Юрием Борисовым.

"О важности ракетно-космической отрасли говорить не приходится. [Это] и наука, и народное хозяйство, и обороноспособность страны", - сказал президент.

Он предложил главе госкорпорации начать обсуждение целого ряда вопросов, которых "накопилось немало: сроки исполнения контрактов, экономика отрасли в целом, финансовое состояние, планы развития". 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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