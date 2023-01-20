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ТАСС

Дуда считает, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров

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Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда.
Источник изображения: © AP Photo / Alberto Pezzali

При этом, по словам президента Польши, пока условий для этого нет

ЖЕНЕВА, 19 января. /ТАСС/. Конфликт на Украине рано или поздно завершится за столом переговоров, но пока условия для этого не сложились. Об этом заявил в четверг журналистам президент Польши Анджей Дуда на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Он согласился с мнением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что происходящее на Украине завершится за столом переговоров. "Вероятнее всего, да. Таков порядок вещей. Так обычно завершаются войны. И эта, такая важная для всего мира, тоже так закончится", - сказал Дуда.

"Рано или поздно стороны так или иначе склонят сесть за стол переговоров, но какими будут условия, сложно сказать точно. Одно ясно - сегодня этих условий нет", - указал президент Польши. 

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Польша
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