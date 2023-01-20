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ТАСС

Эксперты считают, что передача Украине комплексов Patriot может ослабить Нидерланды

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Источник изображения: topwar.ru

По словам аналитика из Гаагского центра стратегических исследований Роба де Вейка, Нидерланды не должны упускать из виду собственную безопасность, передавая оружие Украине

ГААГА, 19 января. /ТАСС/. Передача Украине комплексов противовоздушной обороны Patriot может существенно ослабить оборонительные возможности Нидерландов. С таким предостережением выступили в четверг голландские эксперты, чьи слова приводит газета De Telegraaf.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна намерена принять совместно с США и Германией участие в проекте по передаче Patriot Украине. Однако в армии опасаются, что Нидерланды отдают больше, чем могут себе позволить, пишет издание.

Patriot нужны Нидерландам для защиты, например, порта Роттердам или Флиссинген в случае дальнейшей эскалации конфликта, заметил аналитик Роб де Вейк из Гаагского центра стратегических исследований. По его словам, Нидерланды не должны упускать из виду собственную безопасность, передавая оружие Украине.

Аналогичной точки зрения придерживается сотрудник этого же центра Питер Вейнинга. "Надеюсь, что Нидерланды будут поставлять не всю систему, а отдельные компоненты, - сказал он. - Например, две пусковые установки или отдельные ракеты".

Сейчас на вооружении Нидерландов стоят три батареи Patriot, также имеется оборудование для четвертой батареи, которое числится в запасе.

На самом деле у Нидерландов уже слишком мало Patriot, сказал Вейнинга. "Четырех систем абсолютно недостаточно для удовлетворения потребностей, - подчеркнул он. - Ими можно защитить порт во Флиссингене или Роттердаме, запасы нефти, и, может быть, Эмсхавен (куда поставляется СПГ - прим. ТАСС) или правительственный центр в Гааге, но это все. От всех других систем вооружения для защиты аэродромов и войск, таких как ракеты Hawk, мы избавились. Также у нас не так много истребителей. Так что это проблема". 

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Страны
Германия
Нидерланды
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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