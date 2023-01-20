В Иране считают провокации НАТО и Запада главной причиной конфликта на Украине

По словам министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, Тегеран "приложил много усилий для посредничества между Киевом и Москвой на уровне министров иностранных дел и президентов"

АНКАРА, 19 января. /ТАСС/. Провокационные действия НАТО и стран Запада являются главной причиной конфликта на Украине. Об этом заявил в четверг в интервью турецкому телеканалу TRT World министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Война на Украине - это сложная ситуация. Некоторые аналитические центры на Западе считают, что война на Украине - это новое начало истории международных отношений. Что ж, позиция Исламской Республики Иран была ясна с самого начала этой войны и была подтверждена на самом высоком уровне. Мы выступаем против войны и нацелены на политическое урегулирование. Кроме того, мы считаем провокационные действия НАТО и некоторых западных стран главной причиной этой войны", - подчеркнул он.

По словам Абдоллахияна, Тегеран "приложил много усилий для посредничества между Киевом и Москвой на уровне министров иностранных дел и президентов". "Мы надеемся, что скоро на Украине наступит мир и война будет прекращена. Мы не стремимся к двойным стандартам. Мы выступаем против войны в Ираке, Сирии, Йемене, Палестине и Афганистане. И точно так же мы выступаем против войны и перемещения людей на Украине. С другой стороны, мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права, и по этой причине, несмотря на прекрасные отношения между Тегераном и Москвой, мы не признали отделение Крыма от Украины. Мы не признали отделение Луганска и Донецка от Украины, потому что мы настаиваем на нашем последовательном принципе во внешней политике. Когда мы говорим, что война не является решением на Украине, мы имеем это в виду, мы считаем это фундаментальной политикой и полагаемся на это", - добавил он.