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ТАСС

Лукашенко заявил, что Белоруссия делает все для РФ в контексте проблем, связанных с СВО

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Белорусский президент подчеркнул, что Россия никогда не была против мира

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск делает все для РФ в контексте проблем, связанных с проведением спецоперации на Украине.

"Проблемы, связанные с операцией Российской Федерации в Украине: все, что я обещал, все, что нужно для России в этот непростой период - что там для России, для нас, для России и Беларуси, - мы делаем. Думаю, Сергей Федорович (глава МИД Белоруссии Сергей Алейник - прим. ТАСС) вам подробнейшим образом об этом расскажет", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, его слова приводит агентство БелТА .

Белорусский президент подчеркнул, что Россия никогда не была против мира, и Минск готов участвовать в переговорах для его достижения. "Слушал вашу пресс-конференцию. Слышал ваши все заявления накануне. Абсолютно их все поддерживаю. И при любых контактах, которые у нас случаются с Западом, другими, мы говорим о том, что Россия никогда не была против мира. Пожалуйста, давайте будем договариваться, - отметил Лукашенко. - Мы готовы в этом участвовать. Вы в этом не должны сомневаться. Если что-то надо с нашей стороны, и мы можем сделать, вы хорошо знаете, что мы можем сделать, скажите прямо, мы будем работать вместе, рука об руку".

Лукашенко отметил, что двум странам необходимо выдержать это сложное время. "Но то, что мы выдержим, прошедший 2022 год показал. Тут мы с вами одинаковой позиции придерживаемся. Словом, есть о чем поговорить. Обсудим вопросы", -сказал глава государства.

Лукашенко также заявил, что Запад пытается использовать против Минска Украину, но Киев пока удерживается от провокаций. "Сегодня безопасность для нас, не только для России, еще важнее. Вы знаете замыслы наших западных соседей. Не только Украины, они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет - Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи. Тоже знаете кто", - сказал Лукашенко.

Он акцентировал внимание на том, насколько в настоящее время для Белоруссии важны вопросы безопасности. Лукашенко подчеркнул, что "поэтому придется выдержать это время". "Но то, что мы выдержим, прошедший 2022 год это показал. Тут мы с вами одинаковой позиции придерживаемся", - сказал белорусский лидер.

В четверг в Минске пройдет ежегодное совместное заседание коллегий МИД России и Белоруссии. 

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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