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Интерфакс-АВН

Авиаподразделения Белоруссии и России проводят совместные учения

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А-50
А-50.
Источник изображения: wikipedia

Минск. 19 января. ИНТЕРФАКС - Авиационные подразделения в составе региональной группировки Белоруссии и России приступили к выполнению задач в рамках совместного летно-тактического учения, сообщает в четверг Минобороны Белоруссии.

"В рамках проведения 2 этапа совместного летно-тактического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации авиационные подразделения, входящие в состав авиационного компонента РГВ (с), приступили к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.

"С аэродрома Мачулищи самолетом ДРЛО А-50 выполняются задачи по ведению воздушной разведки, а также управление экипажами многоцелевых истребителей. С аэродрома Барановичи экипажами авиации осуществляется истребительное авиационное прикрытие важных государственных и военных объектов. С аэродрома Лида экипажами авиации отрабатываются вопросы преодоления ПВО противника и нанесения ударов по аэродромам и вертолетным площадкам условного противника", - уточнили в белорусском военном ведомстве.

"Для эвакуации экипажей ударных групп авиации организованы и проводятся мероприятия поисково-спасательного обеспечения. Инженерно-технический состав осуществляет подготовку авиационной техники к боевому применению", - добавили там.

16 января стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Белоруссии и России, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил). От российской стороны участие принимает воинское формирование Воздушно-космических сил.

Учение проходит на территории республики, задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии.

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