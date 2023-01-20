Шольц назвал главное условие поставок Украине "Леопардов"

Politico: Германия не отправит Leopard 2 на Украину, пока США не передадут Киеву Abrams

Германия может дать согласие на то, чтобы Польша и Финляндия отправили на Украину танки Leopard 2, пишет Politico. Но сам Берлин делать этого не станет, пока Вашингтон не передаст Киеву танки М1 Abrams. На это в Давосе намекнул канцлер Шольц.

Берлин/Давос – Международные усилия по отправке на Украину современных танков зависят от Германии, но она ждет, когда Америка сделает первый шаг, а этого не происходит.

Перед назначенной на пятницу встречей министров обороны западных стран, которая состоится в Германии на авиабазе Рамштайн, канцлера Олафа Шольца всячески уговаривают помочь Украине первоклассными немецкими танками Leopard 2 в преддверии возможного весеннего наступления. Причина вот в чем. У Германии, самой крупной экономики Европы, есть собственный танковый парк Leopard, помимо этого, Шольц должен дать "добро" на отправку техники немецкого производства другими странами.

Есть мнение, что Германия скоро разрешит своим союзницам Польше и Финляндии поставить Украине Leopard. А официальные лица и дипломаты в Берлине говорят, что канцлер может даже предложить Киеву помощь в обучении экипажей и ремонте этих танков.

Но на большее Германия сейчас вряд ли согласится. Если, конечно, Америка не захочет послать свои танки. Шольц в среду намекнул на это на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Когда речь зашла об этой теме, он вел себя очень сдержанно.

"Мы среди тех, кто делает больше всех" в плане оказания военной помощи Украине, сказал канцлер, а потом почти четыре минуты перечислял военную технику, которую Берлин уже поставил или скоро отправит, начиная с зенитно-ракетных комплексов и кончая БМП Marder.

"Мы никогда ничего не делаем в одиночку, а только вместе с другими, особенно с Соединенными Штатами, которые играют очень важную роль при решении общей задачи по защите украинской независимости и суверенитета", – добавил Шольц.

Эти слова немецкие официальные лица неустанно повторяют в последние дни: решение Берлина по танкам Leopard зависит от готовности американцев отправить свои собственные танки М1 Abrams. Администрация Байдена готовится объявить в пятницу о новом крупном пакете американской военной помощи Украине, однако в него вряд ли войдут американские танки.

Это вызывает головную боль у европейских лидеров, в том числе у польского премьер-министра Матеуша Моравецкого. Моравецкий хочет сформировать широкий альянс стран, готовых отправить на Украину несколько собственных танков Leopard, в результате чего можно будет создать крупную ударную группу танков.

Пока только Финляндия публично заявила, что может принять участие в такой программе. Многие другие страны ведут себя сдержано, видя, что мощная и влиятельная Германия заняла выжидательную позицию.

Например, Испания, у которой более 200 танков Leopard 2, уже заявила, что вопрос об отправке части этих машин на Украину "сегодня на повестке дня не стоит". Именно так сказал во вторник в Давосе министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес (José Manuel Albares).

Однако дипломаты из ЕС говорят, что такие страны, как Испания, вряд ли останутся на своих позициях, если Берлин и Вашингтон сменят курс.

В поисках лидера

Давление на Шольца усилилось, когда Британия объявила в прошлые выходные об отправке на Украину своих танков Challenger 2. Министр обороны Британии Бен Уоллес (Ben Wallace) в четверг проведет в Эстонии совещание с министрами обороны стран Восточной Европы и Прибалтики, чтобы усилить давление на Берлин.

Французы тоже задумались об отправке на Украину танков Leclerc, дабы у Германии были дополнительные основания для поставок.

"Это сложный вопрос, и он пока в Париже не решен. Но мы думаем об этом, – рассказал Politicoфранцузский официальный представитель, указав на предстоящую в воскресенье встречу. – Мы посмотрим, какое решение будет принято на совместном заседании министров Франции и Германии".

Запад опасается, что у Киева осталось мало времени до начала нового, более крупного российского наступления, и это требует срочной поставки танков для усиления украинской обороны.

"Шольц уже несколько месяцев говорит о недопустимости односторонних действий с поставками оружия на Украину, – сказала немецкий законодатель и член комитета по иностранным делам Катя Лейкерт (Katja Leikert), которая представляет правоцентристский Христианско-Демократический союз, главную оппозиционную партиею в стране. – Но сейчас он именно так и поступает. Его колебания и нерешительность в вопросе о том, разрешить или нет европейским союзникам поставки танков Leopard 2 на Украину, являются опасными односторонними действиями".

"Германия должна взять на себя роль лидера в коалиции европейских государств, поставляющих на Украину танки Leopard 2", – заявила Лейкерт изданию Politico.

С жесткой критикой также выступает партия "зеленых", младший партнер в коалиционном правительстве, возглавляемом социал-демократами Шольца. Выступая со слабо завуалированным требованием отправить танки Киеву, министр иностранных дел Анналена Бербок из партии "зеленых" на этой неделе выразила надежду, что встреча на базе Рамштайн "приведет к решениям, которые помогут Украине освободить больше людей".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в Давосе, что "главным сигналом" встречи в Рамштайне станет решение об отправке "большего объема помощи, более тяжелого и более современного оружия".

В среду давление на Германию также начал оказывать Страсбург. Европарламент принял необязательную к исполнению резолюцию, в которой призвал Шольца сформировать международную коалицию для отправки Leopard "без дальнейших задержек". А председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил членам Европарламента: "Время пришло. Украинцам надо больше военной техники. Я твердо поддерживаю поставку танков".

Возможное предложение Шольца помочь с обучением танковых экипажей Leopard и создать цепочку снабжения для их ремонта и обслуживания, о котором рассказали в среду официальные лица и дипломаты в Берлине, может иметь определенное значение, так как эта техника сделана в Германии.

"В целом наличие запчастей и надежное материально-техническое снабжение очень важны для обеспечения эффективности танков в бою. Например, необходимы танковые тягачи для эвакуации подбитой техники с поля боя", – сказал доцент Уорвикского университета Георг Лёфльман (Georg Löfflmann), занимающийся военными исследованиями.

Начальник генерального штаба вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак (Rajmund Andrzejczak) сообщил в среду Politico, что украинцев можно быстро научить пользоваться западными танками, и призвал партнеров Киева не допускать ненужных задержек.

"Наступает решающий момент сражения, – заявил он, указав на действия русских в Соледаре и Бахмуте. – Сейчас или никогда. Если мы не пошлем танки, если будем слишком много болтать, допустим задержки, бюрократические проволочки, будет слишком поздно".

Свой материал для статьи предоставили Сюзанна Линч (Suzanne Lynch), Лара Селигман (Lara Seligman), Пол Маклири (Paul McLeary), Кристина Галлардо (Cristina Gallardo), Грегорио Сорги (Gregorio Sorgi).