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ТАСС

"Путин есть и будет". Песков ответил на речь Зеленского в Давосе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Как заявил пресс-секретарь президента РФ, чем скорее Киев проявит готовность учитывать требования Москвы, тем быстрее закончится конфликт на Украине

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что для президента Украины Владимира Зеленского и всего киевского режима существование России и президента страны Владимира Путина является проблемой и было бы предпочтительнее, чтобы их не было.

"Пoнятно, что и Россия, и Путин - это и для нынешней Украины, и для Зеленскoго <...> большая проблема. Понятнo, что чисто психологически господин Зеленский предпoчитал бы, чтобы ни России, ни Путина не былo", - сказал Песков в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать высказывания украинского лидера в Давосе о том, что он "не уверен, что тот президент России, который иногда появляется" якобы на хромакее, и есть настоящий Путин и что он жив.

При этом Песков подчеркнул, что чем скорее Киев проявит готовность учитывать требования Москвы, тем быстрее закончится конфликт на Украине.  

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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