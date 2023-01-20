Кремль: заявление Медведева не означает, что РФ готова изменить ядерную доктрину

Москва. 19 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Заявление замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможных последствиях "проигрыша ядерной державы" не означает, что в России намерены изменить оборонную доктрину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в четверг Пескова попросили прокомментировать пост Медведева в телеграме, где он заявил, что "проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной". У Пескова спросили, означает ли это, что Россия меняет оборонную доктрину, "выводит эскалацию на новый уровень" и "готова применить ядерное оружие".

"Нет, это абсолютно не значит. Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину, никаких противоречий там нет", - сказал Песков.