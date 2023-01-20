Египет намерен организовать лицензионное производство южнокорейских УТС

Первый легкий истребитель/учебно-боевой самолет KAI FA-50РН (бортовой номер "001"), построенный для ВВС Филиппин, перед первым полетом. Сачхон (Южная Корея), 19.06.2015.

ЦАМТО, 19 января. Египетская госкомпания Arab Organization for Industrialization (AOI) подтвердила подписание соглашения с корейской Korea Aerospace Industries (KAI) по лицензионному производству учебно-тренировочных самолетов на территории страны.

Как сообщает Janes.com, в опубликованном AOI 16 января заявлении сообщается, что ее председатель Мохтар Абдель-Латиф встретился с делегацией из Республики Корея, в которую входили члены парламента и высокопоставленные должностные лица KAI и Hanwha Aerospace.

Стороны обсудили реализацию соглашения AOI с KAI о "локализации технологии производства перспективного учебного самолета, предназначенного для удовлетворения потребностей ВВС Египта и его поставки на экспорт в африканские и арабские страны".

Самолет будет производиться на авиационном заводе AOI в Хелуане, который ранее собирал по лицензии китайские учебно-тренировочные самолеты K-8E для ВВС Египта. Сообщалось, что в мае 2010 года, когда был поставлен 120-й и последний К-8Е, Египет производил более 94% комплектующих для этого самолета.

Напомним, что Arab Organization for Industrialization и Korea Aerospace Industries подписали соглашение о производстве нового учебно-тренировочного самолета 1 декабря 2022 года. Хотя в пресс-релизе конкретно модель самолета не указывалась, очевидно, что имеется в виду легкий истребитель / УТС FA-50/T-50 "Голден Игл".

Справочно

Как ранее сообщал ЦАМТО, в начале 2021 года стало известно, что ВВС Египта планируют закупить новые учебно-тренировочные самолеты базовой и углубленной летной подготовки для замены парка устаревших машин.

На тот момент было известно, что немецкая компания Grob Aircraft ведет переговоры с правительством Египта по закупке Каиром турбовинтовых УТС G-120TP. Отмечалось, что это логичный шаг для ВВС Египта, которые хорошо знакомы с производителем Grob Aircraft, так как с 2000-х гг. эксплуатируют парк из 74 УТС G-115 на авиабазе "Бильбайс" в составе 3-й и 5-й эскадрилий 101-го учебного авиакрыла.

Американская компания Sierra Nevada Corporation (SNC) предлагала легкий боевой самолет A-29 "Супер Тукано" в качестве учебно-тренировочной машины, а также в качестве замены примерно 50 штурмовиков/УТС EMB-312 "Тукано", приобретенных Египтом в 1980-х гг. Данные самолеты также базируются на авиабазе "Билбайс" в составе 83-й, 84-й и 85-й эскадрилий 201-го учебного авиакрыла.

Новыми A-29 "Супер Тукано" также предлагалось заменить более 100 реактивных УТС углубленной летной подготовки K-8E "Каракорум" на авиабазе "Эль-Минья" в составе 28-й и 29-й эскадрилий 201-го учебного авиакрыла.

Итальянская группа Leonardo для замены K-8E предлагала реактивный УТС M-346 "Мастер" или его уменьшенный вариант M-345. Чешская Aero Vodochody предлагала свой новый УТС L-39NG.

В декабре 2021 года также стало известно, что Египет ведет переговоры о приобретении 24 реактивных учебно-тренировочных самолетов M-346 "Мастер" и версии легкого боевого самолета итальянской группы Leonardo общей стоимостью около 500 млн. евро. Тем не менее, с тех пор о каком-либо продвижении переговоров по данной программе СМИ не сообщали.