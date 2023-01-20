Макрон выступил за сохранение способности вести диалог с Россией

Президент Франции признался, что в последние недели не беседовал со своим российским коллегой Владимиром Путиным

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что, несмотря на поддержку Украины, следует сохранять возможность диалога с Россией. Соответствующее мнение он выразил в опубликованном в четверг интервью в испанской газете El Pais.

Макрон признался, что в последние недели не беседовал со своим российским коллегой Владимиром Путиным. При этом президент Франции выступил за то, чтобы "всегда сохранять способность вести диалог".

По его мнению, "детонатором" конфликта вокруг Украины стало явление, в основе которого лежит "кризис, который переживает российская модель и Россия как держава, которая ищет себя и свое назначение". "Я не думаю, что эта война зародилась в европейских обществах, - добавил он. - Я думаю, что корень этой войны прежде всего в очень глубоком кризисе".

"Россия - великий народ и великая нация территориально и исторически", - отметил Макрон. "Усвоить период после 1991 года было очень сложно. А когда дело доходит до народа, географически находящегося посреди столь многих границ, который был потрясен различными формами терроризма, чья демография сокращается и который окружен демографическими гигантами, - пояснил президент. - То, что поставлено на карту - это их будущее". "И они сделали свой выбор", - добавил он.

Собеседник Макрона - писатель Хавьер Серкас - связал "унижение немцев" с началом Второй мировой войны. В этой связи французского лидера спросили, имел ли он в виду это, когда призывал "не унижать" россиян. "Да, безусловно", - сказал Макрон.

Он заявил, что "разделяет беспокойство", связанное с возможностью начала войны между крупными державами в Европе. "Многие европейцы - и мы должны также отдать должное американцам - имеют большую ясность и силу, чтобы поддержать Украину с первого дня, но также и большую ясность в нашем желании, чтобы война не распространилась, - добавил Макрон. - И именно поэтому у нас никогда не было словесной или иной эскалации. Очень важно сохранить эту позицию, как учит нас опыт".