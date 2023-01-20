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ТАСС

"Калашников" запустит в феврале учебный курс по созданию и пилотированию беспилотников

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Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников".
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"

Учебная программа направления будет включать вводный и базовый курсы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Обучение созданию и управлению мультироторных беспилотных летательных аппаратов начнется с 1 февраля на базе Академии "Калашников". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе концерна.

"Концерн "Калашников" принял решение организовать на базе Академии "Калашников" новое направление обучения - "Аэро". В рамках курса слушатели Академии получат возможность освоить все этапы создания и эксплуатации мультироторных беспилотных систем под руководством специалистов концерна "Калашников", - говорится в сообщении.

Учебная программа направления будет включать два курса: вводный и базовый. На вводном курсе можно будет освоить устройство мультироторных беспилотных систем, правила и технологии пользования инструментами и паяльным оборудованием, изучить технику безопасности полетов, научиться настройке полетных контроллеров и пилотированию дронов, а также подготовке оборудования и изготовлению деталей на современных станках. В базовом курсе добавится изучение видов периферийных устройств и правил их правильного подключения, а также освоение настройки полетных контроллеров управления различными схемами сборки радиоуправляемых механизмов. Кроме того, слушатели освоят составление алгоритмов действий для выявления неисправностей.

Занятия начнутся 1 февраля и продлятся до конца мая. Обучение могут пройти все желающие в возрасте от 14 до 17 лет, обладающие знаниями по физике и информатике на уровне не ниже восьмого класса. 

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