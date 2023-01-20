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ТАСС

В Литве заявили, что поставки танков Киеву ограничены необходимостью обучать военных

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Вальдемарас Рупшис
Вальдемарас Рупшис.
Источник изображения: m.delfi.lt

По словам командующего армией страны Вальдемараса Рупшиса, объем поставок ограничивается необходимостью стран НАТО обеспечивать собственную безопасность

ВИЛЬНЮС, 19 января. /ТАСС/. Масштабы возможных поставок западных танков Украине ограничиваются необходимостью подготовить личный состав для использования этой техники, заявил в четверг командующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис в эфире национального радио LRT.

"Первая помощь Украине танками не может быть большой, так как подобной техники на вооружении ее армии нет. Необходимо обучиться воевать на ней. Тогда может быть поставлено больше танков", - сказал он.

Кроме того, по его словам, объем поставок ограничивается необходимостью стран НАТО обеспечивать собственную безопасность. "У нас у всех есть собственные оборонные планы, мы должны гарантировать свою обороноспособность, поэтому передача техники Украине возможна лишь в рамках допустимых рисков", - отметил Рупшис. Сама Литва сейчас не располагает танками.

Ранее о намерении поставить Украине танки западного производства заявили власти Великобритании и Польши. В обоих случаях речь идет о партиях по 14 боевых машин.

Как писала в среду со ссылкой на источники газета Süddeutsche Zeitung, канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставки Киеву танков Leopard 2 при условии, что США предоставят Украине танки Abrams. В пятницу, 20 января, на американской авиабазе Рамштайн в Германии пройдет очередная встреча министров обороны западных стран, на которой будет обсуждаться помощь Киеву, в том числе поставки Leopard.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 января в беседе с журналистами заявил, что поставки западными странами тяжелой бронетехники Украине не могут изменить ситуацию на земле, "эти танки горят и будут гореть". 

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Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
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