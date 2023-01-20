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ТАСС

Посол РФ: Россия рассчитывает, что Израиль не станет поставлять вооружения Украине

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Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
Источник изображения: Сергей Фадеичев/ ТАСС

Анатолий Викторов заявил, что российская сторона в целом удовлетворена тем, что "израильские партнеры заняли взвешенную позицию"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Израиль продолжит линию на отказ от поставок любых вооружений Украине, заявил в четверг посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

"Для обеих стран важно, чтоб эта линия [Израиля] на отказ от поставок любых вооружений, их компонентов и прочего в зону конфликта для Украины была продолжена", - сказал он в ходе дискуссии "Новое правительство Израиля: куда качнется внешнеполитический маятник?" на площадке клуба "Валдай".

Российская сторона, по словам посла, в целом удовлетворена тем, что "израильские партнеры заняли взвешенную позицию, несмотря на многочисленные обращения к ним с просьбой о поставках оружия на Украину". "Надеемся, что Израиль будет проявлять мудрый, сбалансированный и дипломатический подход к украинскому кризису, с должным понимаем относиться к причинам, побудившим Россию принять решение о проведении нынешней специальной военной операции, а также к ее целям и задачам", - заключил дипломат. 

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Страны
Израиль
Россия
Украина
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