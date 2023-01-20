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ТАСС

Лавров: РФ и Белоруссия имеют единую позицию о том, каких целей нужно достичь в ходе СВО

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Учения ВС России и Белоруссии
Учения ВС России и Белоруссии.
Источник изображения: vpk-news.ru

По словам главы МИД РФ, Москва и Минск "обменялись мнениями о том, как развивается ситуация вокруг событий на Украине"

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Россия и Белоруссия имеют единую позицию о том, каких целей необходимо достичь в ходе российской специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы обменялись мнениями о том, как развивается ситуация вокруг событий на Украине в рамках проведения нами специальной военной операции", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"У нас здесь единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей не исходили никакие угрозы", - добавил он. 

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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