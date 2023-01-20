Лавров: РФ и Белоруссия имеют единую позицию о том, каких целей нужно достичь в ходе СВО

По словам главы МИД РФ, Москва и Минск "обменялись мнениями о том, как развивается ситуация вокруг событий на Украине"

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Россия и Белоруссия имеют единую позицию о том, каких целей необходимо достичь в ходе российской специальной военной операции на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы обменялись мнениями о том, как развивается ситуация вокруг событий на Украине в рамках проведения нами специальной военной операции", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"У нас здесь единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей не исходили никакие угрозы", - добавил он.