Французский лидер считает, что "нужно восстановить контроль в этом мире"

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что из-за ситуации вокруг Украины Европа переживает беспрецедентный кризис. Соответствующее мнение он выразил в опубликованном в четверг интервью в испанской газете El Pais.

"Существует беспрецедентный кризис, потому что война возвращается на континент, - отметил он. - На экономическую модель сильно влияют прямые и косвенные последствия этой войны". "Ответ - экономически, технологически и в военном отношении суверенная Европа. Другими словами, действительно могущественная Европа", - считает президент Франции.

По его мнению, демократии стран Европы страдают от кризиса и испытывают "своего рода усталость, потерю коллективных ориентиров". Он также обратил внимание на то, что в ходе кризисных ситуаций "крайности и демагогия работают намного лучше, потому что их посыл прост" - это обещание "восстановить контроль". "Я думаю, что нам нужно восстановить контроль в этом мире", - добавил Макрон.