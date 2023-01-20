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ТАСС

Медведев: проигрыш ядерной державы в войне может спровоцировать начало ядерного конфликта

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совета безопасности РФ заявил, что ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, это должно быть очевидно любому западному политику, написал в четверг в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Он обратил внимание на прозвучавшие на форуме в Давосе высказывания о том, что "Россия должна проиграть".

"[Западный политикам] не приходит в голову сделать <...> элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба", - заметил замглавы СБ, подчеркнув, что это "должно быть очевидно любому человеку, даже западному политику".

Медведев опубликовал свой пост в преддверии заседания созданной странами Запада группы, координирующей оказание военной помощи Киеву. Это мероприятие запланировано на 20 января на авиабазе Рамштайн в Германии. В нем примут участие министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. 

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