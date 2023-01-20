Глава Мюнхенской конференции по безопасности призвал ФРГ возглавить поставки танков Киеву

Кристоф Хойсген при этом отметил, что поставки оружия должны быть тщательно взвешены

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает, что Германия, будучи претендентом на роль ведущей державы, должна играть роль лидера в поставках боевых танков Украине. Такое мнение он высказал в четверг агентству DPA в преддверии встречи глав Минобороны западных стран на авиабазе Рамштайн, где будет обсуждаться дальнейшая помощь Киеву.

"Мы должны двигаться вперед и действительно взять на себя инициативу", - подчеркнул он. Глава Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал задержку поставки боевых танков Украине, отметив, что их передача Киеву является "моральным обязательством".

Хойсген не отрицает, что поставки оружия должны быть тщательно взвешены. "Но все мы, включая федерального президента и федеральное правительство во главе с канцлером, претендуем на роль ведущей державы", - указал он. Все шаги Германии в вопросе поставок оружия, по мнению Хойсгена, являются правильными. "Однако они должны были быть сделаны раньше", - констатировал глава Мюнхенской конференции.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоится очередная встреча министров обороны западных государств (так называемый формат Рамштайн - контактная группа по Украине), на которой будет обсуждаться дальнейшая помощь Киеву, прежде всего вопрос передачи танков Leopard-2. Германию на ней будет представлять новый глава Минобороны Борис Писториус. ФРГ играет ключевую роль в данном вопросе, поскольку танки производят на ее территории. Правительство Германии должно одобрить любую передачу этих танков, которые доступны 20 странам.

В среду газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставки Киеву боевых танков Leopard-2 при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams. По ее данным, такое условие Шольц поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Канцлер неоднократно заявлял, что в вопросе военной поддержки Украины ФРГ не будет делать односторонних шагов. Как отметила газета, Байден в беседе с Шольцем не дал твердого согласия на передачу Abrams.

В последние дни давление на Берлин в вопросе передачи танков Киеву значительно возросло. 11 января президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна решила передать Украине танковую роту (14 единиц). Затем о готовности предоставить Leopard сообщили и некоторые другие государства, в том числе Финляндия.