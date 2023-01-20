Войти
ТАСС

Глава Мюнхенской конференции по безопасности призвал ФРГ возглавить поставки танков Киеву

216
0
0
Кристоф Хойсген
Кристоф Хойсген.
Источник изображения: dailystorm.ru

Кристоф Хойсген при этом отметил, что поставки оружия должны быть тщательно взвешены

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает, что Германия, будучи претендентом на роль ведущей державы, должна играть роль лидера в поставках боевых танков Украине. Такое мнение он высказал в четверг агентству DPA в преддверии встречи глав Минобороны западных стран на авиабазе Рамштайн, где будет обсуждаться дальнейшая помощь Киеву.

"Мы должны двигаться вперед и действительно взять на себя инициативу", - подчеркнул он. Глава Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал задержку поставки боевых танков Украине, отметив, что их передача Киеву является "моральным обязательством".

Хойсген не отрицает, что поставки оружия должны быть тщательно взвешены. "Но все мы, включая федерального президента и федеральное правительство во главе с канцлером, претендуем на роль ведущей державы", - указал он. Все шаги Германии в вопросе поставок оружия, по мнению Хойсгена, являются правильными. "Однако они должны были быть сделаны раньше", - констатировал глава Мюнхенской конференции.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоится очередная встреча министров обороны западных государств (так называемый формат Рамштайн - контактная группа по Украине), на которой будет обсуждаться дальнейшая помощь Киеву, прежде всего вопрос передачи танков Leopard-2. Германию на ней будет представлять новый глава Минобороны Борис Писториус. ФРГ играет ключевую роль в данном вопросе, поскольку танки производят на ее территории. Правительство Германии должно одобрить любую передачу этих танков, которые доступны 20 странам.

В среду газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставки Киеву боевых танков Leopard-2 при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams. По ее данным, такое условие Шольц поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Канцлер неоднократно заявлял, что в вопросе военной поддержки Украины ФРГ не будет делать односторонних шагов. Как отметила газета, Байден в беседе с Шольцем не дал твердого согласия на передачу Abrams.

В последние дни давление на Берлин в вопросе передачи танков Киеву значительно возросло. 11 января президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна решила передать Украине танковую роту (14 единиц). Затем о готовности предоставить Leopard сообщили и некоторые другие государства, в том числе Финляндия. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
США
Украина
Финляндия
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Похожие новости
10.10.2022
Западные танки Украину не спасут
26.05.2022
Европа преувеличивает истощение военных запасов из-за Украины
26.01.2022
Планы НАТО по захвату Калининграда ставят под удар Прибалтику
20.12.2011
Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке ОБТ
01.08.2011
Рынок танков падает
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 07:15
  • 142
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 20.01 06:29
  • 135
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 20.01 06:15
  • 42322
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.01 17:49
  • 15
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 19.01 17:48
  • 1
Полковник ВВС США в отставке предложил Украине решить проблему с авиацией путём аренды истребителей у частных компаний
  • 19.01 17:20
  • 5
Новые дивизии, усиление флота и РВСН. Как будут укреплять оборону России
  • 19.01 17:16
  • 4
"Калашников" сообщил о передаче Минобороны партии новых 9-мм пистолетов 6П72 "Удав"
  • 19.01 17:10
  • 0
Немного о том, как киевский режим решил взяться за венгров в Закарпатье
  • 19.01 17:08
  • 1
Лавров заявил, что мировой экономический кризис вызревал задолго до начала СВО
  • 19.01 16:40
  • 1
Пашинян обсудил со спецпредставителем НАТО обстановку в регионе
  • 19.01 16:36
  • 1
Почему всеобщие военные сборы не помогут армии России
  • 19.01 14:17
  • 2
Политолог: наша армия после реформ 15-летней давности была "перезаточена"
  • 19.01 12:03
  • 0
Германия отправит в Украину танки немецкого производства, если Соединенные Штаты согласятся сделать то же самое
  • 19.01 08:06
  • 2338
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.01 05:42
  • 1
В США оценили российский Ми-28НМ с новой ракетой