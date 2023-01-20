Украина попросила Грузию передать бронемашины серии Didgori

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что дня него остается непонятным, почему Тбилиси не передает Киеву средства индивидуальной защиты для солдат, полевые госпитали и медицинские аптечки

ТБИЛИСИ, 19 января. /ТАСС/. Украина просит руководство Грузии передать ей бронемашины серии Didgori, произведенные грузинским государственным военным научно-техническим центром "Дельта". Об этом в четверг сообщил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в эфире грузинского телеканала Palitra News.

"Меня спрашивают грузинские корреспонденты: "Господин Андрей, будут ли полезными вам Didgori?. Конечно будут, если они будут использоваться с гуманитарной целью для спасения наших раненых", - сказал он.

Дипломат добавил, что дня него остается непонятным, почему грузинские власти не передают Украине средства индивидуальной защиты для солдат, а также полевые госпитали и медицинские аптечки.

История "Дельты" берет начало с середины XX века. В нынешнем виде научно-технический центр существует с 2010 года. Он объединил шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод. "Дельта" является собственностью министерства обороны Грузии. Именно бронемашины семейства Didgori, а также БМП Lazika стали первой продукцией, которую начал выпускать завод.

Бренд Didgori объединяет в себе медико-эвакуационную машину Medevac, машину интегрированных связей, бронетранспортер для переброски личного состава на поле боя, а также Didgori Meomari, которая оснащена 120 мм минометным модулем. Продукция вывозится на экспорт, а также передается Министерству обороны Грузии.

Власти Грузии ранее не раз заявляли, что не будут оказывать военную помощь Украине, так как это равносильно участию в конфликте. Вместе с тем Тбилиси оказывает гуманитарную помощь Киеву.