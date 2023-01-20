В Европе открылся первый континентальный космодром, но клиентов для него не нашлось

Старт миссии MAXUS 9 с полигона Эсрейндж в апреле 2017 года. Тяжелая геофизическая ракета на базе твердотопливного бустера Castor 4B подняла 575 килограмм научных инструментов на высоту более 700 километров.

С помпой, в присутствии короля и премьер-министра, Швеция «открыла» новый космодром — номинально первый в континентальной части Европы. Кавычки неслучайны: слишком много нюансов стоит принять, чтобы признать его и первым, и космодромом.

Торжественная церемония прошла 13 января в присутствии важнейших должностных лиц Швеции и президента Еврокомиссии. Председатель правления Шведской космической корпорации (SSC, играет роль национального космического агентства) Анна-Мария Кинберг-Батра (Anna Kinberg Batra) официально нарекла космодромом ракетный полигон Эсрейндж (Esrange Space Center) около города Кируна в шведском Заполярье.

На его территории ввели в эксплуатацию три новых стартовых стола. Первый — для суборбитальных пусков и малых носителей грузоподъемностью до 300 килограммов на солнечно-синхронные орбиты (ССО), второй — для ракет с полезной нагрузкой до 1200 килограммов на те же орбиты. Еще один зарезервирован для испытаний многоразовых ракет. Рядом с новой площадкой возвели здание для сборки носителей и интеграции в них полезной нагрузки.

Большая часть выступлений на мероприятии сводилась к политическим вопросам: насколько важен для Европы постоянный доступ в космос? Особенно по итогам 2022 года, когда сотрудничество с Россией стало практически невозможным. С этой точки зрения свой космодром на континентальной части ЕС действительно выглядит привлекательно.

Однако с технической и экономической сторон к площадке есть некоторые вопросы. Например, широта космодрома (68 градусов) радикально ограничивает доступные наклонения орбит. Именно поэтому в описании новых стартовых столов назначение ракет указано как ССО. Рынок таких запусков пусть и растет, но медленно, а предложение в ближайшие годы обещает быть избыточным.

Помимо давно и успешно работающей новозеландско-американской Rocket Lab, нишу собираются занять еще с полдюжины стартапов по всему миру. Они либо уже проводят летные испытания своих носителей, либо готовятся к ним, но площадки выбрали не в Швеции.

Вдобавок нехватки космодромов для такого класса ракет нет даже в Европе. Почти готовы сразу две площадки в Шотландии (Сатерленд и Шетленд), есть полигон на острове Аннёйа в Норвегии, а также несколько испытательных центров в разных странах, фактически готовых для запусков сверхмалых носителей. Ну а насчет статуса первого в континентальной части Европы — Эсрейндж может считаться таковым только для ЕС, поскольку в Европе как части света очень давно есть Плесецк и Капустин Яр.

Стоит признать, что масштабы космодрома не впечатляют. Новые стартовые столы компактно расположились на небольшом удалении от площадки для запуска геофизических ракет Источник изображения: SSC, SpaceNews

Полигон Эсрейндж с момента основания в 1966 году использовали для запуска более чем 500 геофизических ракет. Планы сделать его космодромом, то есть площадкой для стартов носителей, способных выводить нагрузки на околоземную орбиту, существовали почти все это время. Но ни острой необходимости, ни подходящих ракет не было. Завершившаяся недавно модернизация получила финансирование лишь в 2020 году, на фоне бума малых носителей от частных компаний.

У новоиспеченного космодрома ожидаемо есть проблемы с востребованностью. Кроме политических заявлений, выступающие на его открытии спикеры ничего не сказали о том, кто будет пользоваться новыми стартовыми столами. Как пишет портал SpaceNews, известно, что первым клиентом Esrange Space Center станет ArianeGroup. Французская компания проведет испытания подскоком на десятки метров прототипа Themis — демонстратора технологий многоразовых ракет. Но его высотные запуски запланированы на космодроме во Французской Гвиане.

Немецкая Isar Aerospace проводит тесты двигателей на полигоне Эсрейндж, тем не менее запуски своей разрабатываемой легкой ракеты компания планирует выполнять из Норвегии. Аналогичная ситуация с другой немецкой фирмой — Rocket Factory Augsburg (RFA), только космодром другой, SaxaVord в Шотландии. Таким образом, кто же выполнит первый орбитальный запуск с новых площадок Esrange Space Center в конце 2023 года, как обещали на их открытии, пока не понятно.