Войти
Военное обозрение

ВМС США испытывают сложности с определением сроков реализации программы подводных лодок Columbia

223
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В США возникли сложности с определением точных сроков реализации программы подводных лодок класса Columbia. Министерство обороны и командование ВМС США затрудняются ответить на вопрос, будет ли первая субмарина в рамках программы создана к 2031 году, как предполагалось ранее, или на ее создание уйдет больше времени.

Сейчас американские военные не располагают необходимой информацией для уверенного определения сроков создания подводной лодки. Об этом говорится в отчете Счетной палаты США, представленном в сентябре, но так и не опубликованном до сих пор.

Как предполагали в Пентагоне, подводные лодки класса Columbia должны заменить нынешний флот из 14 подводных лодок с баллистическими ракетами класса «Огайо». Данные субмарины рассматриваются военным руководством США как ключевой компонент американской стратегии ядерного сдерживания XXI века. По оценкам Бюджетного управления Конгресса, первая субмарина будет стоить 15 миллиардов долларов, что является одним из самых дорогих кораблей в американской истории.

В компании Huntington Ingalls Industries Inc. утверждают, что первая подводная лодка готова примерно на треть. Однако не исключено, что сроки сдачи субмарины все равно затянутся. Анализ рисков, связанных с созданием подводной лодки, также пока не завершен. В ВМС США утверждают, что получают подробную информацию от производственных компаний, но почему-то в Счетной палате США считают иначе. Как всегда, бюрократические препятствия становятся слишком серьезными, и американскому военному ведомству приходится предпринимать немало усилий для их преодоления.

Интересно, что на прошлой неделе представители командования ВМС утверждали, что программа создания субмарин идет по графику. Начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдэй заявил о своем оптимистичном настрое по отношению перспективной субмарины, хотя в Счетной палате и ставят под сомнение такой оптимизм.

Исполняющая обязанности помощника государственного секретаря Пентагона по закупкам и поддержке Таня Скин «частично согласилась» с рекомендацией Счетной палаты США о новой оценке рисков в письменном ответе палате. Но подчеркнула, что ее офис выберет независимую организацию для проведения необходимых подсчетов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
HII
Проекты
Ohio
Ядерный щит
Похожие новости
07.09.2022
Пентагон отчитался перед Конгрессом о реализации проекта создания многоцелевой подлодки нового поколения SSN (X)
08.06.2022
Заложен киль головной ПЛАРБ класса "Коламбиа"
13.05.2021
Необитаемые подводные аппараты военного назначения
12.11.2020
Контракт на первые две американские атомные ракетные подводные лодки нового типа Columbia
26.09.2017
Контракт на проектирование новой американской атомной ракетной подводной лодки
09.04.2015
Атомные подводные лодки — новые авианосцы Америки? ("The National Interest", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 07:15
  • 142
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 20.01 06:29
  • 135
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 20.01 06:15
  • 42322
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.01 17:49
  • 15
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 19.01 17:48
  • 1
Полковник ВВС США в отставке предложил Украине решить проблему с авиацией путём аренды истребителей у частных компаний
  • 19.01 17:20
  • 5
Новые дивизии, усиление флота и РВСН. Как будут укреплять оборону России
  • 19.01 17:16
  • 4
"Калашников" сообщил о передаче Минобороны партии новых 9-мм пистолетов 6П72 "Удав"
  • 19.01 17:10
  • 0
Немного о том, как киевский режим решил взяться за венгров в Закарпатье
  • 19.01 17:08
  • 1
Лавров заявил, что мировой экономический кризис вызревал задолго до начала СВО
  • 19.01 16:40
  • 1
Пашинян обсудил со спецпредставителем НАТО обстановку в регионе
  • 19.01 16:36
  • 1
Почему всеобщие военные сборы не помогут армии России
  • 19.01 14:17
  • 2
Политолог: наша армия после реформ 15-летней давности была "перезаточена"
  • 19.01 12:03
  • 0
Германия отправит в Украину танки немецкого производства, если Соединенные Штаты согласятся сделать то же самое
  • 19.01 08:06
  • 2338
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.01 05:42
  • 1
В США оценили российский Ми-28НМ с новой ракетой