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В США возникли сложности с определением точных сроков реализации программы подводных лодок класса Columbia. Министерство обороны и командование ВМС США затрудняются ответить на вопрос, будет ли первая субмарина в рамках программы создана к 2031 году, как предполагалось ранее, или на ее создание уйдет больше времени.

Сейчас американские военные не располагают необходимой информацией для уверенного определения сроков создания подводной лодки. Об этом говорится в отчете Счетной палаты США, представленном в сентябре, но так и не опубликованном до сих пор.

Как предполагали в Пентагоне, подводные лодки класса Columbia должны заменить нынешний флот из 14 подводных лодок с баллистическими ракетами класса «Огайо». Данные субмарины рассматриваются военным руководством США как ключевой компонент американской стратегии ядерного сдерживания XXI века. По оценкам Бюджетного управления Конгресса, первая субмарина будет стоить 15 миллиардов долларов, что является одним из самых дорогих кораблей в американской истории.

В компании Huntington Ingalls Industries Inc. утверждают, что первая подводная лодка готова примерно на треть. Однако не исключено, что сроки сдачи субмарины все равно затянутся. Анализ рисков, связанных с созданием подводной лодки, также пока не завершен. В ВМС США утверждают, что получают подробную информацию от производственных компаний, но почему-то в Счетной палате США считают иначе. Как всегда, бюрократические препятствия становятся слишком серьезными, и американскому военному ведомству приходится предпринимать немало усилий для их преодоления.

Интересно, что на прошлой неделе представители командования ВМС утверждали, что программа создания субмарин идет по графику. Начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдэй заявил о своем оптимистичном настрое по отношению перспективной субмарины, хотя в Счетной палате и ставят под сомнение такой оптимизм.

Исполняющая обязанности помощника государственного секретаря Пентагона по закупкам и поддержке Таня Скин «частично согласилась» с рекомендацией Счетной палаты США о новой оценке рисков в письменном ответе палате. Но подчеркнула, что ее офис выберет независимую организацию для проведения необходимых подсчетов.