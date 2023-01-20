В Сибири планируют создать центр по подготовке добровольческих казачьих отрядов для СВО

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда отметил, что в центре будет проводиться практическая подготовка добровольцев Сибирского, Иркутского и Енисейского казачьих войск

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Всероссийское казачье общество (ВсКО) намерено создать на территории Сибирского федерального округа учебный центр по подготовке добровольческих казачьих отрядов для участия в специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС сообщил атаман ВсКО Николай Долуда.

"В прошлом году на базе Кубанского казачьего войска создан первый в России казачий учебный центр по подготовке казаков, он работает. В настоящее время я обратился к полномочному представителю в Сибирском федеральном округе с просьбой помочь сформировать подобный центр подготовки добровольцев казачьих отрядов в Сибири", - сказал он.

Долуда отметил, что в центре будет проводиться практическая подготовка добровольцев Сибирского, Иркутского и Енисейского казачьих войск. Занятия рассчитаны на три-четыре недели, проводить их будут, как и в первом центре на Кубани и его филиалах в Самарской области и Адыгее, опытные казаки-инструкторы. При обучении добровольцев, по его словам, учитывается опыт локальных конфликтов, а также спецоперации.

В 2021 году президент России Владимир Путин утвердил Стратегию государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Целью государственной политики в этой сфере в документе названа консолидация российского казачества, сохранение и использование его наследия и культуры, формирование эффективного механизма привлечения казачества к несению государственной и иной службы, участие в решении государственных задач в интересах национальной безопасности.