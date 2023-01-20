В России разработали новый способ защиты данных от перехвата противником

В "Росэлектронике" разработали новый способ защиты данных от перехвата противником

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Специалисты холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработали новый способ защиты передаваемой информации путем искажения формы радиосигнала, который позволит снизить эффективность распознавания целей и их огневого поражения противником, сообщили в четверг в пресс-службе компании.

Разработанный способ вошел в топ-100 лучших изобретений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) за 2022 год.

"Новый способ защиты передачи данных, разработанный сотрудниками концерна "Созвездие" (входит в "Росэлектронику"), не позволит системам извлечения информации противника опознать перехваченные фрагменты сигнала как переданные одним и тем же оборудованием. Кроме того, такой метод в несколько раз снижает эффективность определения противником оперативно-тактической и оперативно-стратегической принадлежности средств радиосвязи, а также других излучающих радиотехнических систем, что сокращает риск их огневого поражения", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Росэлектронике, при перехвате информация может распознаваться по индивидуальной структуре излучаемых сигналов. Новый способ защиты передачи данных значительно искажает эту структуру.

"На передающей станции данные разбивают на фрагменты заранее установленной длины и обрабатывают с использованием функции искажений. Номер применяемой функции искажений определяется в соответствии со случайным числом, которое синхронно генерируется в принимающей и передающей станциях. Частоту сформированного сигнала повышают или понижают до необходимого значения, после чего сигнал усиливают и излучают в пространство. Принимающая станция расшифровывает принятый сигнал в соответствии с номером используемой функции искажений", - рассказали в компании.