"Царские волки" передали в зону СВО 30 бронеавтомобилей

Бронированные автомобили, доставленные спецотрядом "Царские волки" в Ростов-на-Дону, для передачи воинским подразделениям защитников Донбасса.

Спецотряд "Царские волки" доставил в Ростов 30 бронеавтомобилей для передачи в зону СВО

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Спецотряд военных советников "Царские волки" доставил в Ростов-на-Дону 30 бронеавтомобилей, которые скоро отправятся в зону СВО, заявил глава отряда Дмитрий Рогозин.

"Научно-технический центр "Царские волки" в сотрудничестве с крупными российскими финансовыми партнёрами доставил в Ростов-на-Дону 30 бронированных автомобилей для передачи воинским подразделениям защитников Донбасса", - написал он в своем Telegram-канале.

Рогозин пояснил, что автомобили будут использованы в медицинских и иных целях, связанных с проведением СВО.

Группа военных советников "Царские волки" во главе с бывшим гендиректором "Роскосмоса" Рогозиным оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Организация получила название в честь отряда русских добровольцев, воевавших в Боснии и Герцеговине в 90-е годы.