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РИА Новости

"Царские волки" передали в зону СВО 30 бронеавтомобилей

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Бронированные автомобили, доставленные спецотрядом "Царские волки" в Ростов-на-Дону, для передачи воинским подразделениям защитников Донбасса
Бронированные автомобили, доставленные спецотрядом "Царские волки" в Ростов-на-Дону, для передачи воинским подразделениям защитников Донбасса.
Источник изображения: © Фото : РОГОZИН/Telegram

Спецотряд "Царские волки" доставил в Ростов 30 бронеавтомобилей для передачи в зону СВО

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Спецотряд военных советников "Царские волки" доставил в Ростов-на-Дону 30 бронеавтомобилей, которые скоро отправятся в зону СВО, заявил глава отряда Дмитрий Рогозин.

"Научно-технический центр "Царские волки" в сотрудничестве с крупными российскими финансовыми партнёрами доставил в Ростов-на-Дону 30 бронированных автомобилей для передачи воинским подразделениям защитников Донбасса", - написал он в своем Telegram-канале.

Рогозин пояснил, что автомобили будут использованы в медицинских и иных целях, связанных с проведением СВО.

Группа военных советников "Царские волки" во главе с бывшим гендиректором "Роскосмоса" Рогозиным оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Организация получила название в честь отряда русских добровольцев, воевавших в Боснии и Герцеговине в 90-е годы.

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