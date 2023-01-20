Австралия закупит в США 40 вертолетов UH-60M "Блэк Хок"

ЦАМТО, 19 января. Минобороны Австралии 18 января объявило, что правительство страны приняло решение о закупке 40 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок" для Сухопутных войск.

По заявлению командующего Сухопутными войсками генерал-майора Джереми Кинга, данное приобретение должно удовлетворить стратегические потребности СВ Австралии. Вертолеты будут применяться для перевозки войск и грузов, а также оказания гуманитарной помощи и помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

Закупка вертолетов осуществляется в рамках проекта LAND 4507-01 по программе "Иностранные военные продажи".

Как планируется, поставка UH-60M "Блэк Хок" начнется в 2023 году. Вертолеты будут размещены на базах в Оки (Квинсленд) и Холсуорти (Новый Южный Уэльс). Австралийская промышленность будет задействована в логистической поддержке, хранении, поставке комплектующих, обучении и оказании инженерных услуг.

MH-60R заменят состоящие на вооружении СВ Австралии MRH-90 "Тайпан" консорциума NH Industries. Эксплуатация парка этих вертолетов затруднена в связи с выявлением ряда технических недостатков в их конструкции.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2022 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 40 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок", 88 двигателей T700-GE-701D, 44 систем предупреждения о ракетной атаке AN/AAR-57 CMWS, а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость продажи может составить 1,95 млрд. долл.

В конце прошлого года Минобороны Австралия также заказало в США в рамках программы "Иностранные военные продажи" 13 дополнительных многоцелевых вертолетов MH-60R "Сихок" для ВМС страны.