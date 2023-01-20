В Польше предложили мобилизовать украинских беженцев

wPolityce: в Польше предложили создать армию из украинских беженцев

Польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью изданию wPolityce предложил создать армию из украинских беженцев. По его мнению, только так Запад может помочь Украине, у которой практически не осталось шансов выиграть, после того как ВСУ понесли колоссальные потери.

Генерал Вальдемар Скшипчак: Русские бросили все силы на направление Соледар-Бахмут. Они считают эти города воротами в Донбасс. /.../ Сейчас стратегической целью Путина является восточная часть Украины. Путин уверен, что если он захватит Донбасс, то Украина не сможет развиваться экономически, а станет аграрной страной. К сожалению, Россия добьется своей цели, потому что сейчас наращивает преимущество.

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wPolityce: Не может ли Запад так вооружить Украину, чтобы остановить предстоящее российское наступление? Первые сообщения о поставках западной тяжелой техники для Украины уже есть — танки Challenger 2, Leopard…

Не стоит думать, что 100 танков изменят ход конфликта. Были шансы выиграть его, но возможность упустили летом. В августе я говорил: „Бейте русских, потому что второго шанса у вас не будет. Они не станут слабее, чем сейчас”. Оказалось, что проводились наступления на юге, на севере, но не нанесено решительного удара, который бы разбил русскую армию, и теперь мы видим последствия. Россияне воссоздают свой потенциал. Я не знаю, что будет делать Запад, но даже 100 танков не изменят ситуацию, когда русские наращивают превосходство над украинской армией в несколько раз. Украинцы не разгромят русских сотней танков Leopard.

Позвольте прямо спросить: может ли Запад еще изменить ту неблагоприятную для Украины ситуацию, которую вы обрисовали, резко увеличив количественно и качественно поставки военной техники?

Нет, в военном отношении уже слишком поздно. Сейчас Россию можно задушить только политически и экономически. Нужно затянуть Путину политическую и экономическую петлю. Если этого не сделать, то в военном отношении у Украины нет шансов выиграть. Очевидно, что санкции неэффективны, поскольку Россия восстанавливает свою армию. Куда мы идем? Мы делаем ставку на то, что все украинцы должны погибнуть в этом конфликте? У меня сложилось впечатление, что Запад все время хочет вооружить Украину "капельным методом". Это позволяет украинцам бить, но не побеждать. Повторяю: все украинцы должны погибнуть на поле боя? Вместо того, чтобы помогать, Запад занимается спорами. Сколько времени было потрачено на разговоры о ЗРК Patriot для Украины?

Польское правительство с самого начала поддержало идею снабжения Украины комплексами Patriot.

Пусть каждый позаботится о себе, худшее, что может быть, — это создание политического капитала на этом конфликте. Украинцы гибнут, а у их солдат нет того, что нужно, чтобы победить. Россиянам дали шанс и время. Я не знаю, что теперь могут сделать украинцы, чтобы сломить российское преимущество. С военной точки зрения такой возможности нет.

Когда Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года, мало кто верил, что можно сдержать Россию, и все же это удалось, в том числе из-за ужасного командования русских.

Русские уже научились у украинцев драться. Я не пораженец, я сожалею только о том, что время было потрачено впустую, когда можно было помогать Украине и меньше спорить. Если кто-то хочет верить в чудеса, то мы верим, что Украина выиграет этот конфликт в военном отношении. Однако, по моему мнению, при том преимуществе, которое создают русские, даже если будут гибнуть по 500 русских в день, то для них это ничто.

Однако, насколько я понимаю, на ваш взгляд, Запад все же должен поддерживать Украину в военном отношении?

Да, украинцам нужно поставлять оружие, но не "капельным методом". Эта помощь должна носить уже совсем другой характер. Мы должны совместно с НАТО обучать новые формирования польской армии — в Польше, Германии, Франции. Обучать тех украинских граждан, которые здесь находятся: мобилизовать, обучить, призывать, отправлять на фронт, потому что Украине становится все труднее.

Правильно ли я вас понял: вы считаете, что в Польше нужно мобилизовать и обучать тех украинцев, которые сейчас живут в нашей стране?

А почему бы и нет? Во Франции в 1939 и 1940 годах мы построили армию из эмигрантов и тех, кто бежал из Польши после сентябрьского поражения, насчитывавшую 80 тысяч солдат. Почему бы не создать в Польше такие же украинские войска и не отправить их на фронт? Это всего лишь вопрос межправительственных соглашений, и это можно сделать, ждать нечего.

Что касается украинских граждан, находящихся в странах НАТО, в том числе в Польше, то те из них, кто хотел воевать на фронте, уже находятся на Украине.

И теперь мы будем спрашивать их, хотят они быть солдатами или нет? Нужно мобилизовать, призвать в армию, и все. Простите, что так говорю, но мне как солдату больно, что Украина с нашей помощью упускает свой шанс.

Беседовал Адам Станкевич