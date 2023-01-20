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ТАСС

Российский офицер спецназа рассказал о применении ВСУ промышленных беспилотников

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Украинский БПЛА "Лелека-100"
Украинский БПЛА "Лелека-100".
Источник изображения: invoen.ru

Украинские военнослужащие начали их использовать для доставки боеприпасов, сообщил Владимир Новиков

ЛУГАНСК, 19 января. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины начали использовать промышленные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для нанесения ударов крупнокалиберными боеприпасами. Об этом сообщил ТАСС командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".

"Гексакоптеры - это промышленные коптеры, они используются в обычной жизни для опрыскивания полей, то есть они спокойно могут поднимать порядка 35-40 кг. Они достаточно быстро летают, но сама суть - у них высокая грузоподъемность. Они спокойно могут везти несколько 120-миллиметровых мин либо их аналогов. 120-миллиметровая мина, если она высокоточно поражает, например танк или самоходную артиллерийскую установку в зону двигателя, то она его выводит из строя. То есть для борьбы с нашей бронетехникой они (гексакоптеры - прим. ТАСС) представляют серьезную опасность", - сказал собеседник агентства.

По его словам, промышленные гексакоптеры украинские войска начали использовать вместо турецких БПЛА Bayraktar, которые силы РФ достаточно успешно уничтожают в зоне проведения специальной военной операции. Новиков также предположил, что сейчас с поставками Bayraktar у Киева возникли "какие-то трудности". При этом он отметил, что промышленные БПЛА проще в использовании. "Bayraktar требует определенного полигона для запуска, то есть его с руки не запустишь, а у промышленных дронов - вертикальный взлет, вертикальная посадка, его хоть с земли запускай, хоть с асфальта", - подчеркнул спецназовец. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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