Войти
Lenta.ru

Российские военные применили в зоне СВО модернизированные боевые машины пехоты

229
0
0
Модуль «Бережок» серьезно изменил тактические качества прославленных ветеранов. Фото РИА Новости
Модуль «Бережок» серьезно изменил тактические качества прославленных ветеранов. Фото РИА Новости.

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) применяют на сватовском направлении в Луганской народной республике (ЛНР) модернизированные боевые машины пехоты (БМП) с боевым модулем «Бережок». Об этом пишет РИА Новости.

За разнообразие вооружения и огневую мощь эти БМП часто сравнивают с российской боевой машиной поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Командир одного из подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ уточнил, что «Бережок» могут использовать в боевых действиях и днем, и ночью.

По его словам, база БМП-2, 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42, 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГС-17. « ПТУРы (противотанковый ракетный комплекс "Корнет"): справа и слева по два ПТУРа на башне», — подчеркнул он. Командир добавил, что это «одна вторая "Терминатора"».

В июне в зоне проведения специальной военной операции (СВО) заметили БМП-2 с усиленным бронированием.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А42
АГС-17
БМП-2
БМП-2М
БМПТ Рамка-99
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
20.01.2023
Российские военные применили в ЛНР модернизированные БМП
17.05.2022
Российские «Терминаторы» заметили в районе проведения спецоперации
27.07.2020
Огневая мощь пехоты радикально возрастет
23.08.2018
Конструкции вне конкуренции
23.03.2018
"Терминатор-2": день приемки
26.09.2012
Вернуть пехоту под броню
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 07:15
  • 142
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 20.01 06:29
  • 135
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 20.01 06:15
  • 42322
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.01 17:49
  • 15
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 19.01 17:48
  • 1
Полковник ВВС США в отставке предложил Украине решить проблему с авиацией путём аренды истребителей у частных компаний
  • 19.01 17:20
  • 5
Новые дивизии, усиление флота и РВСН. Как будут укреплять оборону России
  • 19.01 17:16
  • 4
"Калашников" сообщил о передаче Минобороны партии новых 9-мм пистолетов 6П72 "Удав"
  • 19.01 17:10
  • 0
Немного о том, как киевский режим решил взяться за венгров в Закарпатье
  • 19.01 17:08
  • 1
Лавров заявил, что мировой экономический кризис вызревал задолго до начала СВО
  • 19.01 16:40
  • 1
Пашинян обсудил со спецпредставителем НАТО обстановку в регионе
  • 19.01 16:36
  • 1
Почему всеобщие военные сборы не помогут армии России
  • 19.01 14:17
  • 2
Политолог: наша армия после реформ 15-летней давности была "перезаточена"
  • 19.01 12:03
  • 0
Германия отправит в Украину танки немецкого производства, если Соединенные Штаты согласятся сделать то же самое
  • 19.01 08:06
  • 2338
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.01 05:42
  • 1
В США оценили российский Ми-28НМ с новой ракетой