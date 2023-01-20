Войти
РИА Новости

Российские военные применили в ЛНР модернизированные БМП

236
0
+1
Боевые машины пехоты БМП-2
Боевые машины пехоты БМП-2.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Военнослужащие ЗВО применяют в ЛНР модернизированные БМП с модулем "Бережок"

СВАТОВО, 19 янв - РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа применяют на Сватовском направлении в ЛНР модернизированные боевые машины пехоты с боевым модулем "Бережок", которые за разнообразие вооружения и огневую мощь сравнивают с БМПТ "Терминатор", передает корреспондент РИА Новости.

"База БМП-2, тридцатка (30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42), АГС (30-миллиметровый автоматический гранатомет АГС-17) также один стоит и ПТУРы (противотанковый ракетный комплекс "Корнет"): справа и слева по два ПТУРа на башне. Это одна вторая "Терминатора", - рассказал РИА Новости командир подразделения.

БПМ-2М с боевым модулем "Бережок" может участвовать в боевых действиях и днем, и ночью.

"Цели поразили, из тридцатки работали, из АГСа постреляли немножко. Работаем во взаимодействии с танками, и отдельно, и с "Терминаторами". По-разному работаем. Как команда придет — так и работаем", - сказал собеседник агентства после выполнения боевой задачи.

БМПТ "Терминатор" также применяются в ходе спецоперации на Украине. Комплекс их вооружения состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
2А42
АГС-17
БМП-2
БМП-2М
БМПТ Рамка-99
ПКМ
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
13.12.2022
Работающие на "Терминаторах" российские бойцы похвалили их создателей
01.09.2022
Названа выдерживающая попадание из Javelin российская боевая машина
25.07.2022
Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине
19.05.2022
Источник: российские военные применили на Украине БМПТ "Терминатор"
17.05.2022
Российские «Терминаторы» заметили в районе проведения спецоперации
26.09.2012
Вернуть пехоту под броню
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 07:15
  • 142
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 20.01 06:29
  • 135
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 20.01 06:15
  • 42322
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.01 17:49
  • 15
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 19.01 17:48
  • 1
Полковник ВВС США в отставке предложил Украине решить проблему с авиацией путём аренды истребителей у частных компаний
  • 19.01 17:20
  • 5
Новые дивизии, усиление флота и РВСН. Как будут укреплять оборону России
  • 19.01 17:16
  • 4
"Калашников" сообщил о передаче Минобороны партии новых 9-мм пистолетов 6П72 "Удав"
  • 19.01 17:10
  • 0
Немного о том, как киевский режим решил взяться за венгров в Закарпатье
  • 19.01 17:08
  • 1
Лавров заявил, что мировой экономический кризис вызревал задолго до начала СВО
  • 19.01 16:40
  • 1
Пашинян обсудил со спецпредставителем НАТО обстановку в регионе
  • 19.01 16:36
  • 1
Почему всеобщие военные сборы не помогут армии России
  • 19.01 14:17
  • 2
Политолог: наша армия после реформ 15-летней давности была "перезаточена"
  • 19.01 12:03
  • 0
Германия отправит в Украину танки немецкого производства, если Соединенные Штаты согласятся сделать то же самое
  • 19.01 08:06
  • 2338
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.01 05:42
  • 1
В США оценили российский Ми-28НМ с новой ракетой