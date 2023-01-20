Российские военные применили в ЛНР модернизированные БМП

Военнослужащие ЗВО применяют в ЛНР модернизированные БМП с модулем "Бережок"

СВАТОВО, 19 янв - РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа применяют на Сватовском направлении в ЛНР модернизированные боевые машины пехоты с боевым модулем "Бережок", которые за разнообразие вооружения и огневую мощь сравнивают с БМПТ "Терминатор", передает корреспондент РИА Новости.

"База БМП-2, тридцатка (30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42), АГС (30-миллиметровый автоматический гранатомет АГС-17) также один стоит и ПТУРы (противотанковый ракетный комплекс "Корнет"): справа и слева по два ПТУРа на башне. Это одна вторая "Терминатора", - рассказал РИА Новости командир подразделения.

БПМ-2М с боевым модулем "Бережок" может участвовать в боевых действиях и днем, и ночью.

"Цели поразили, из тридцатки работали, из АГСа постреляли немножко. Работаем во взаимодействии с танками, и отдельно, и с "Терминаторами". По-разному работаем. Как команда придет — так и работаем", - сказал собеседник агентства после выполнения боевой задачи.

БМПТ "Терминатор" также применяются в ходе спецоперации на Украине. Комплекс их вооружения состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.