Т-72 успешно уничтожали 55-тонные английские "Чифтен" еще 40 лет назад

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Первый конфликт, где Т-72 пришлось воевать против танков западного производства, это теперь уже порядком подзабытая ирано-иракская война. Армия Ирака к началу восьмилетней бойни имела на вооружении боевые машины советских образцов: Т-55, Т-62, а в 1979 году были получены 100 Т-72 "Урал" в экспортном исполнении.

Иран, в свою очередь, ориентировался на западных поставщиков, прежде всего, США и Великобританию, которые снабдили своего союзника М47, М48, М60, а также "Скорпионами" и "Чифтенами". По некоторым данным, шахский режим приобрел в СССР небольшую партию Т-55.

Поначалу в боях иракцами использовались, в основном, Т-55 и Т-62, но, судя по обнародованным кадрам хроники, уже в октябре 1980 года стали задействовать и "семьдесят вторые".

90-мм и 105-мм пушки американских машин были не слишком эффективными против новой на то время техники из Нижнего Тагила. "Чифтен" казался более серьезным противником, но только на дистанциях менее одного километра. Т-72 поражали его на расстоянии в 3000 м. Однако поначалу они несли потери, в основном, от огня вертолетов AH-1 Cobra, которые старались бить ракетами в бортовые и, следовательно, менее защищенные проекции, а также от действий пехоты, вооруженной РПГ-7. Для этого танки пропускали через позиции, а затем реактивные гранаты устремлялись в корму. Противотанкистов также перебрасывали на мотоциклах.

Наверное, самым известным боем, где Т-72 сражались против танков "Чифтен", стало июльское, 1982 года, сражение в районе приграничного города Касре-Ширин, расположенного на западе Ирана. Здесь одна рота таких иракских танков разгромила батальон на технике британского производства. При этом воины Саддама вообще не имели потерь.

В Советском Союзе об этом интересном факте впервые стало известно лишь весной 1990 года. "Красная звезда" тогда впервые рассказала, что в танковом музее в Кубинке есть трофейные "Чифтен" и "Скорпион", подаренные президентом Ирака.

Интересно, что советская цензура буквально до 1985 года всячески убирала любое упоминание о наличии Т-72 на ирано-иракском фронте.

За долгие годы этой ожесточенной и кровавой войны были и другие сражения с участием упомянутых танков, в них почти всегда побеждали Т-72. Всего до 1988 года Ирак закупил 1100 Т-72, Т-72М и Т-72М1. В боях потеряли лишь 60 из них.