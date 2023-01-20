В Палате представителей приветствовали план улучшения контроля за помощью Украине

Законодатели считают, что эта помощь США "сыграла жизненно важную роль в борьбе Украины за сохранение независимости", но "Конгресс не может лишь выписывать чеки"

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Председатели комитетов по делам вооруженных сил и по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майк Роджерс (республиканец, от штата Алабама) и Майкл Маккол (республиканец, от штата Техас) приветствовали совместный план генеральных инспекторов Госдепартамента, Пентагона и Агентства США по международному развитию (АМР, USAID). Документ предусматривает контроль за расходованием средств, выделенных вашингтонской администрации на оказание различной помощи и поддержки Киеву.

Как отмечается в распространенном в четверг заявлении, законодатели считают, что эта помощь США "сыграла жизненно важную роль в борьбе Украины за сохранение независимости". "Однако Конгресс не может лишь выписывать чеки, мы должны также обеспечивать то, чтобы помощь США расходовалась прозрачным образом, эффективно, чтобы это способствовало обеспечению национальных интересов США", - подчеркнули Роджерс и Маккол.

Они отметили, что считают новый план генеральных инспекторов "позитивным знаком". "Мы с нетерпением ждем их выводов и рекомендаций относительно того, как улучшить надзор за этими фондами и вовремя восполнять арсеналы США", - добавили конгрессмены.

Ранее в среду генеральные инспекторы Госдепартамента, Пентагона и АМР представили Конгрессу свой первый совместный план по контролю за расходованием выделенных Киеву средств. В документе перечислены 64 уже запущенных или запланированных проекта, которые связаны с контролем за оказываемой Вашингтоном Киеву поддержкой. В их числе проверка и оценка действий Пентагона по подготовке украинских военных, обмену разведданными, расходованию средств на военную помощь Киеву и последующее восполнение американских запасов вооружений, аудит гуманитарной помощи, обзор мер "по противодействию российской дезинформации" и антироссийских санкций. Реализация еще 14 проектов, фигурирующих в плане, уже завершена.

Весной прошлого года Конгресс выделил вашингтонской администрации $40 млрд на предоставление Киеву различной помощи, в том числе военной и экономической. В начале октября президент Джо Байден подписал одобренный до этого законодателями закон о продолжении финансирования правительства США до 16 декабря 2022 года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине. В декабре был утвержден бюджет страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября 2022 года), предусматривающий выделение $44,9 млрд на различные нужды, связанные с оказанием помощи Киеву и союзникам Вашингтона по НАТО.