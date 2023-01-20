Российские летчики выследили подлодки условного противника в Японском море

Летчики ТОФ отработали поиск подводных лодок условного противника в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 19 янв - РИА Новости. Экипажи двух противолодочных самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота РФ отработали поиск и слежение за подводными лодками условного противника в Японском море, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.

"Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота провели учебно-тренировочные полеты над акваторией Японского моря... Экипажи отработали поиск, классификацию и слежение за подводными лодками", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для поиска и слежения использовались радиолокационные и гидроакустические буи. Уточняется, что в тренировочных полетах участвовали экипажи двух Ил-38. Маршрут проходил над водой и горными хребтами, летчикам приходилось действовать без наземных радиотехнических средств аэронавигации. Командиры экипажей справились с проверкой навыков пилотирования "в сложных метеоусловиях в дневное время суток".