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ТАСС

Исследовательское судно "Евгений Горигледжан" передадут ВМФ РФ в феврале

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Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" проекта 02670
Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" проекта 02670.
Источник изображения: © Александр Aрхипов/ТАСС

Передача корабля запланирована после проведения ревизии, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Евгений Горигледжан", построенное на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь", будет передано Военно-морскому флоту (ВМФ) России в феврале. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Передача корабля "Евгений Горигледжан", построенного для Главного управления глубоководных исследований Минобороны, запланирована после ревизии в феврале этого года", - сказал он.

ОИС "Евгений Горигледжан" проекта 02670 было заложено 19 марта 2016 года. Оно названо именем генерального конструктора атомных подводных лодок специального назначения в ЦКБ МТ "Рубин" Евгения Алексеевича Горигледжана. Проект 02670 разработан в ЦМКБ "Алмаз".

Судно предназначено для проведения подводно-технических работ, экологического мониторинга морской среды, океанографической съемки придонного слоя, оказания помощи силам поиска и спасения на море. Оно способно принимать на борт подводные и спасательные аппараты. Водоизмещение судна - 4 тыс. тонн, длина - 81 метр, ширина - 16 метров, автономность - 30 суток, экипаж - 32 человека и 25 человек экспедиции. 

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Страны
Россия
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