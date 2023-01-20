В Белым доме назвали поставки конкретных вооружений Киеву суверенным решением стран

Газета Süddeutsche Zeitung ранее сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц готов разрешить поставки Киеву танков Leopard 2 при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Страны сами должны принимать решения о поставках той или иной военной помощи Киеву. Об этом заявила в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя сообщения о том, что Германия готова передать Украине танки только после того, как на аналогичный шаг пойдут США.

"У меня нет никаких новых объявлений относительно помощи в сфере безопасности [со стороны США]. Что же касается других стран, то президент [Джо Байден] считает, что каждая страна должна принимать свои собственные суверенные решения относительно того, какие шаги в отношении помощи в сфере безопасности они могут предпринимать и какую технику они могут предоставлять Украине", - сказала она.

"Что же касается США, то мы являемся, как вы знаете, самым крупным поставщиком помощи в сфере безопасности и гуманитарной помощи [Украине]", - добавила Жан-Пьер.

В среду газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц готов разрешить поставки Киеву танков Leopard 2 при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams.

По оценке Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине США выделили на военную помощь Киеву свыше $24,2 млрд. 6 января Вашингтоне объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд. В пакет, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradle на гусеничном ходу и самоходные гаубицы. До этого Германия заявила, что намерена поставить киевским властям БМП Marder, а Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10RC.