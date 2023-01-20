Великобритания поставит на Украину более 200 единиц бронетехники

Глава британского Минобороны Бен Уоллес ранее объявил, что Лондон отправит украинским властям бронетранспортеры Bulldog, беспилотники и ракеты для комплексов NASAMS

ОТТАВА, 19 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании отправит на Украину более 200 единиц бронетехники в дополнение к 14 танкам Challenger 2. Об этом в среду сообщил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли на совместной пресс-конференции со своей канадской коллегой Мелани Жоли.

"Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники", - сказал руководитель Форин оффиса в ходе визита в Канаду.

В понедельник глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что, помимо ранее анонсированных поставок 14 танков Challenger 2, Лондон отправит украинским властям несколько сотен единиц бронетехники, включая бронетранспортеры Bulldog, дополнительное число беспилотников и переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak, самоходные гаубицы AS-90, около 100 тыс. артиллерийских боеприпасов, ракеты средней дальности AIM-120 для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS, средства разминирования и наведения мостов.