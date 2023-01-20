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ТАСС

NYT: США считают, что Украине нужны средства для ударов по Крыму

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Источник изображения: Сергей Мальгавко/ ТАСС

Таким образом Киев может обеспечить более выгодную позицию на будущих переговорах с Москвой, пишет издание

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, что украинские военные должны получить возможность наносить удары по территории Крыма, тем самым обеспечив себе более выгодную позицию на будущих переговорах. Об этом сообщила в среду со ссылкой на источники газета The New York Times.

Она отмечает, что американские власти с начала российской специальной военной операции занимали "жесткую позицию <...>, отказываясь предоставлять Киеву оружие для ударов по Крымскому полуострову". "Теперь эта позиция начинает смягчаться", - утверждает издание.

По данным его источников, администрация Байдена по итогам дискуссий с украинскими чиновниками "начинает склоняться к тому, что Киеву могут быть необходимы" средства для нанесения ударов по Крыму, "даже если такой шаг повысит риск эскалации". Этот вопрос, согласно информации The New York Times, недавно поднимался на встречах в Белом доме.

"Смягчение позиции происходит по мере того, как администрация Байдена осознает, что если украинские военные смогут продемонстрировать России возможную уязвимость ее контроля над Крымом, это усилит позицию Киева на любых будущих переговорах", - отмечает газета. Кроме того, по мнению ее источников из числа американских чиновников и экспертов, "опасения по поводу того, что Кремль нанесет ответный удар с применением тактического ядерного оружия, снизились". В то же время, указывает издание, в администрации Байдена не считают возможным переход Крыма под контроль украинских властей в результате захвата полуострова военным путем.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать полуостров частью РФ. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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